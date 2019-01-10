«Что за пип-шоу»: развязное поведение Хайди Клум и ее молодого жениха на «Золотом глобусе» смутило Антонио Бандераса

58-летний актер Антонио Бандерас и 33-летняя певица Жанель Монэ были возмущены поведением Хайди Клум и ее жениха Тома Каулица на «Золотом глобусе», сообщают светские сплетники. 45-летняя модель и ее 29-летний музыкант обнимались и целовались у всех на виду, да и платье Хайди показалось гостям излишне откровенным.
«Что за пип-шоу», — ссылаясь на очевидцев, передает возмущение Бандераса портал Who.
Инсайдеры сообщают, что накал страстей был настолько велик, что Бандерас и Монэ сторонились коллег и даже пытались скрыться от них в соседнем зале.
Фотографии с мероприятия косвенно подтверждают сплетни, однако звезды предпочли не комментировать историю.
Кстати, как вам платье Хайди?
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress; видео: instagram