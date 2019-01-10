«Что за пип-шоу»: развязное поведение Хайди Клум и ее молодого жениха на «Золотом глобусе» смутило Антонио Бандераса

Инсайдеры сообщают, что накал страстей был настолько велик, что Бандерас и Монэ сторонились коллег и даже пытались скрыться от них в соседнем зале.

Фотографии с мероприятия косвенно подтверждают сплетни, однако звезды предпочли не комментировать историю.

Кстати, как вам платье Хайди?

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress; видео: instagram