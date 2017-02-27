Вот как надо позировать! Наверняка фотографы, поджидавшие звезд у театра «Долби» в Лос-Анджелесе, оживились, когда на красную дорожку вышли Кит Урбан и Николь Кидман. Эта парочка никогда не скрывает свои чувства, а на этот раз супругов было вообще не остановить.

Сначала певец с удовольствием демонстрировал супругу публике и папарацци, а сам смотрел на нее так, что некоторым, возможно, было и неловко. Урбан обнимал Кидман исключительно ниже талии и в конце концов засмущал и Николь.

После таких прелюдий актрисе не оставалось ничего другого, как слиться с мужем в страстном поцелуе прямо на красной дорожке.

С церемонии Николь Кидман, правда, ушла без награды: в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (за фильм «Лев») ее обошла Виола Дэвис («Ограды»). Не сомневаемся, что Кит Урбан помог супруге справиться с горечью поражения.

Фото: East News, Global Look Press