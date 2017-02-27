В Голливуде состоялась 89-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук. До официального объявления победителей звезды, по традиции, посоревновались за звание самой хорошо одетой знаменитости на красной дорожке

Самыми популярными цветами на дорожке стали золотой, красный, черный и белый. Шарлиз Терон появилась на церемонии в черно-золотом платье в пол Dior с глубоким декольте и высоким разрезом. О «золотой» эпохе Голливуда решила всем напомнить Эмма Стоун, получившая награду как лучшая актриса за роль в фильме «Ла-Ла Ленд». Актриса надела платье с сияющей бахромой и уложила волосы мягкими волнами.

Сияли, мерцали и переливались от вспышек фотокамер Джессика Бил, Холли Берри, Николь Кидман и Жанель Монэ. Последняя, как и всегда, отдала предпочтение необычному наряду — на этот раз довольно смелому и эксцентричному платью Elie Saab.

Сальма Хайек, выступавшая на выборах против нового президента США Дональда Трампа, который, как известно, не жалует мигрантов из Мексики, возможно, захотела подчеркнуть свое мексиканское происхождение. В полупрозрачном платье Alexander McQueen в широкой юбкой в пол, похожем на простой сарафан, и разделенными на прямой пробор волосами она напомнила нам художницу Фриду Кало, которую несколько лет назад сыграла в кино.

В очень похожих платьях вышли на красную дорожку Эмма Робертс и Мишель Уилльямс. Победу присуждаем Эмме, выгулявшей винтажный наряд с кружевным лифом Armani Prive.

На Мишель было платье Louis Vuitton с V-образным декольте.

Черные наряды похожего кроя надели главные победительницы прошлогодней церемонии Алисия Викандер и Бри Ларсен. Самой юной звездой на красной дорожке выглядела 33-летняя Фкелисити Джонс в воздушном платье Dior. Самыми скромными зездами на этот раз стали Изабель Юппер, претендовавшая на звание лучшей актрисы за роль ви фильме «Она», и модель Карли Клосс в белоснежном ассиметричном наряде, который украшала лента «Американского союза защиты гражданских свобод». Такие значки надели и некоторые другие знаменитости в знак протеста против действией Дональда Трампа, который хочет запретить въезд на территорию США выходцам из ряда стран.