Перминова, Ратажковски и другие беременные звезды на пикантных обложках журналов: фото

Ева Лонгория очень эффектно явила миру новость о своей беременности и показала изменившуюся фигуру. Актриса снялась для обложки издания Iris, лежа на спине в бассейне в мокром платье.

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