Беременная Наталья Подольская в очень узком платье с сильно округлившимся животом появилась на обложке журнала

«Наталья как всегда хороша», «Образ бомба, очень красиво», «Вау. Красотка», «Вам очень идет беременность», «Такая очаровательная леди», «До чего же хорошенькая», «Беременность к лицу», «Ну нереальная красотка», «Изумительное фото. Красиво», «О какая красотка! Но в инсте моложе и милей», «Красивая, талантливая, женственная», «Очень уж вам хорошо и вы хороша)) не изменились совсем», - комментируют поклонники фото.

У певицы родится еще один мальчик, он появится на свет в ноябре. О своей беременности Наталья Подольская сообщила в августе - до этого она скрывала растущий живот. А недавно будущая мама оставила неосторожный комментарий в блоге Кети Топурии - поклонники тут же связали это с просторнами нарядами артистки и стали еще активнее обсуждать и ее «интересное положение».