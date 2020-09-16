Беременная Наталья Подольская в очень узком платье с сильно округлившимся животом появилась на обложке журнала
«Вышел сегодня журнал ОК! с большой фотосессией и интервью . Могу сказать, что все ок. Покупайте», - анонсировала она.
«Наталья как всегда хороша», «Образ бомба, очень красиво», «Вау. Красотка», «Вам очень идет беременность», «Такая очаровательная леди», «До чего же хорошенькая», «Беременность к лицу», «Ну нереальная красотка», «Изумительное фото. Красиво», «О какая красотка! Но в инсте моложе и милей», «Красивая, талантливая, женственная», «Очень уж вам хорошо и вы хороша)) не изменились совсем», - комментируют поклонники фото.
У певицы родится еще один мальчик, он появится на свет в ноябре. О своей беременности Наталья Подольская сообщила в августе - до этого она скрывала растущий живот. А недавно будущая мама оставила неосторожный комментарий в блоге Кети Топурии - поклонники тут же связали это с просторнами нарядами артистки и стали еще активнее обсуждать и ее «интересное положение».
Фото и видео: Instagram/@nataliapodolskaya
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