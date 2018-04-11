Беременная Светлана Лобода снялась для обложки глянца с животом напоказ

Не так давно Светлана Лобода перестала скрывать вторую беременность. И хотя артистка по-прежнему не называет имя отца малыша (говорят, что им является солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн), она охотно принимает предложения на съемки в фотосессиях, а также готовит к выходу новый клип.
На днях в Сети появилась обложка свежего майского номера российской версии журнала Cosmopolitan. На ней красуется Светлана — в коротком топе и расстегнутых джинсах. Вынос из ее интервью гласит: «Для меня было важно сохранить секрет».
Ты создаешь впечатление очень уверенной в себе женщины. Всегда была такой? 👇 -На самом деле я весы и очень двойствена по природе. Сколько во мне уверенности — столько же и неуверенности. Во мне легко уживаются единство и борьба противоположностей: когда ты постоянно пытаешься доказать себе, что ты сможешь, и в то же время порой настолько уверен в собственных силах, что это кажется чрезмерным (улыбается). Мне кажется нормальным испытывать и переодевать неуверенность, становиться сильнее. По сути, единственный, с кем ты постоянно борешься – ты сам. Вот с собой прошлой я и должна соревноваться и становиться лучше. @cosmopolitan_russia
«Дети всегда со мной, и Евочка, и мой маленький кенгуренок. Ничего не изменится, когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше», — рассказала Лобода в интервью изданию. Мы с нетерпением ждем появления малыша на свет и желаем Светлане легких родов!
Фото: Instagram