Беременная Светлана Лобода снялась для обложки глянца с животом напоказ

Не так давно Светлана Лобода перестала скрывать вторую беременность. И хотя артистка по-прежнему не называет имя отца малыша (говорят, что им является солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн), она охотно принимает предложения на съемки в фотосессиях, а также готовит к выходу новый клип.

На днях в Сети появилась обложка свежего майского номера российской версии журнала Cosmopolitan. На ней красуется Светлана — в коротком топе и расстегнутых джинсах. Вынос из ее интервью гласит: «Для меня было важно сохранить секрет».