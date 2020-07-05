Нюша в латексе, Брежнева в «космическом» платье и другие яркие образы звезд за неделю

Нюша смело идет на эксперименты со стилем в жизни и на сцене, не переставая удивлять поклонников эффектными образами. В одной из последних публикаций в Instagram 29-летняя певица подразнила фанатов дерзким аутфитом. Звезда позирует на фото в ультраоблегающем платье, полностью выполненном из латекса антрацитового цвета — в нем Нюша появляется в эпизодах нового экспериментального клипа. Длинный рукав и закрытое декольте компенсированы эффектом «второй кожи», который подчеркнул аппетитные формы. Ярким дополнением к наряду стала пышная баска, напоминающая стилизованный пояс с подвязками для чулок. Деталь поставила акцент на стройной талии певицы и стала органичным завершением образа «Женщины-кошки».

Вера Брежнева