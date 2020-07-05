Нюша в латексе, Брежнева в «космическом» платье и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram Нюши
Нюша смело идет на эксперименты со стилем в жизни и на сцене, не переставая удивлять поклонников эффектными образами. В одной из последних публикаций в Instagram 29-летняя певица подразнила фанатов дерзким аутфитом. Звезда позирует на фото в ультраоблегающем платье, полностью выполненном из латекса антрацитового цвета — в нем Нюша появляется в эпизодах нового экспериментального клипа. Длинный рукав и закрытое декольте компенсированы эффектом «второй кожи», который подчеркнул аппетитные формы. Ярким дополнением к наряду стала пышная баска, напоминающая стилизованный пояс с подвязками для чулок. Деталь поставила акцент на стройной талии певицы и стала органичным завершением образа «Женщины-кошки».
Вера Брежнева
Вера Брежнева восхитила тонкой талией, плоским животом и бесконечными ногами в «космическом» платье.
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева в честь своего 35-летия опубликовала горячее видео, в котором демонстрирует себя во всей красе в очень сексуальном боди.
Ким Кардашьян
Таланту Ким Кардашьян и Канье Уэста удивлять остается только позавидовать. В одной из последних публикаций в Instagram супруги показали family look из лакированной кожи, который вызвал целый шквал насмешек в Сети. Для семейного фото Ким выбрала комбинезон из плотной лакированной кожи цвета горького шоколада. Модель выглядит эпатажно, впрочем, как и большинство нарядов Кардашьян: лиф с нескромными разрезами по бокам переходит в широкие прямые брюки с крупными карманами, спина открыта.
Саша Савельева
Саша Савельева похвасталась перед подписчиками новым элегантным образом и попросила выбрать одну из наиболее удачных фотографий. Саша сфотографировалась в «Останкино» в широких брюках и заправленном в них широком жакете.
Алена Водонаева
Экс-участнице реалити-шоу «Дом-2», телеведущей и блогеру Алене Водонаевой 2 июля исполнилось 38 лет. В честь дня рождения она опубликовала новую эффектную фотосессию. На чувственных снимках Алена Водонаева позирует в черном платье с обнаженной спиной, принимает томные позы и демонстрирует женственные изгибы. Завершают образ эффектные массивные серьги.
Наталья Рудова
Фото: Instagram
Наталья Рудова продемонстрировала шикарную фигуру в дерзком лифе и объемных джинсах в честь своего 37-летия.
Наталья Орейро
Наталья Орейро была похожа на фарфоровую статуэтку в платье телесного оттенка. Завершали образ красная помада и эффектные массивные серьги.
Глюк'oZa
Глюк'oZa появилась на дне рождения теннисистки Светланы Кузнецовой в блестящей серебристой юбке с массивными цепями.
Светлана Кузнецова и Рената Литвинова
Фото: Пресс-служба
Сама Светлана Кузнецова встречала гостей в элегантном белом платье с глубоким декольте. Рената Литвинова выбрала для вечеринки более скромное, но не менее стильное черное-белое платье.
Алена Чехова
Фото: Пресс-служба
Алена Чехова появилась на премьере необычной постановки «Пигмалион» в эффектном и дерзком образе: яркий пиджак актриса дополнила прозрачной юбкой, расшитой блестками, и золотыми босоножками.
Надежда Сысоева
Фото: Пресс-служба
Надежда Сысоева на том же мероприятии выглядела более скромно, не не менее эффектно. Черное платье с высоким разрезом звезда Comedy Woman дополнила «змеиными» ботильонами.
Тина Канделаки
Тина Канделаки в мини-платье с глубоким декольте объяснила, почему не считает себя феминисткой.
Ольга Орлова
Фото: Instagram Ольги Орловой
Ольга Орлова в обтягивающем красном платье получила массу комплименты поклонников. Больше ярких образов знаменитостей за неделю — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, пресс-служба
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