38-летняя Вера Брежнева восхитила тонкой талией, плоским животом и бесконечными ногами в «космическом» платье

«Космическая женщина», «Вот он пятый элемент», «Красавица! Так похудела», «Эти ноги», «Какая вы стройняшка», «Вот это ноги! Ни грамма лишнего, ни миллиметра», «Нереальная. Все идеально — макияж, платье. И создал Бог женщину», «Космос это вы Вера», «Пожар», «Космически красивая», «Вера вы бомба», «Все молодеете и молодеете. Фору дадите молодым», — комментируют восхищенные поклонники.