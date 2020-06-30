38-летняя Вера Брежнева восхитила тонкой талией, плоским животом и бесконечными ногами в «космическом» платье
Поклонники Веры Брежневой обсуждают ее новую фотографию.
«Если в космос то только в @anastasia_zadorina», — написала артистка.
«Космическая женщина», «Вот он пятый элемент», «Красавица! Так похудела», «Эти ноги», «Какая вы стройняшка», «Вот это ноги! Ни грамма лишнего, ни миллиметра», «Нереальная. Все идеально — макияж, платье. И создал Бог женщину», «Космос это вы Вера», «Пожар», «Космически красивая», «Вера вы бомба», «Все молодеете и молодеете. Фору дадите молодым», — комментируют восхищенные поклонники.
Фото и видео: Instagram/@ververa
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