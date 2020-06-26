Тина Канделаки в мини-платье с глубоким декольте объяснила, почему не считает себя феминисткой
Фото: Instagram Тины Канделаки
На днях Тина Канделаки побывала в гостях у проекта «Подруги» на YouTube, где с Таней Мингалимовой, Таней Стариковой, Ксюшей Дукалис и Кариной Истоминой обсудила актуальные вопросы. В ходе беседы звезда заявила: она — не феминистка.
Столкнувшись с недопониманием, Тина решила написать пост в своем блоге и так донести свои доводы: «Почему я — не феминистка и умудряюсь быть счастливой) Первая проблема, с которой я столкнулась во время нашего разговора (проблема показательная для молодежи), заключается в следующем: девушки апеллируют к словам тех или иных инфлюенсеров, но игнорируют контекст, который эти инфлюенсеры формируют своими поступками и достижениями. Вот есть я — Тина Канделаки. Мой образ в Сети ничем (и это важно!) не отличается от моего образа в реальной жизни. На сотнях публичных выступлений я отстаиваю свою позицию женской независимости и возможности добиться успеха исключительно за счет своего трудолюбия, упорства, талантов и навыков. В моем резюме нет ни одной должности, полученной за красивые глаза и шарм. Мои деньги — это не подарки шейхов и олигархов. Мои достижения не куплены за секс с влиятельными людьми. Именно поэтому я имею право говорить, что у профессионализма и успеха пола нет. Да, я сталкивалась с проявлениями дискриминации по половому признаку и с харассментом со стороны сильных мира сего (В ходе беседы Тина рассказала о домогательствах со стороны Михаила Саакашвили, — Прим.Ред.). Но эти эпизоды не помешали мне сохранить рамки моего личного пространства и добиться тех целей, к которым я стремилась. Я не признаю никаких вариаций на тему равноправия, кроме абсолютно равных возможностей для каждого человека. Продолжение в карусели➡️»
В комментариях разгорелась дискуссия: «А я феминистка и это не мешает мне любить себя, мужчин, выходить замуж, рожать прекрасных детей. Работать и делать карьеру. Спасибо феминисткам, которые добились этого своей борьбой», «Вот именно. Пользуются правами феминисток, а потом кричат, что они "не феминистки"», «Мне кажется Вы олицетворяете именно то, что представляет из себя суть феминизма (без крайностей, к которым могут прибегать многие в том же радикальном феминизме) — возможность достигать свои цели и реализовывать свои желания, быть уважаемой успешной женщиной, быть матерью и женой. Для меня это и есть тот самый грамотный и мудрый феминизм», «Вы, Тина, великолепно владеете словом. Вы в этом эксперт. И умеете сливаться. Таня пыталась нащупать суть и была практически ближе всех, со своими: ну все-таки ответьте. Но Вы мастерски перескакивали на историю своей жизни и своем опыте, нигде по факту прямо не ответив», «Может быть Вам просто выгодно не называть себя феминисткой?»
Что думаете вы по поводу позиции Тины?
Фото и видео: Instagram
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