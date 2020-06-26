Тина Канделаки в мини-платье с глубоким декольте объяснила, почему не считает себя феминисткой

На днях Тина Канделаки побывала в гостях у проекта «Подруги» на YouTube, где с Таней Мингалимовой, Таней Стариковой, Ксюшей Дукалис и Кариной Истоминой обсудила актуальные вопросы. В ходе беседы звезда заявила: она — не феминистка.

Столкнувшись с недопониманием, Тина решила написать пост в своем блоге и так донести свои доводы: «Почему я — не феминистка и умудряюсь быть счастливой) Первая проблема, с которой я столкнулась во время нашего разговора (проблема показательная для молодежи), заключается в следующем: девушки апеллируют к словам тех или иных инфлюенсеров, но игнорируют контекст, который эти инфлюенсеры формируют своими поступками и достижениями. Вот есть я — Тина Канделаки. Мой образ в Сети ничем (и это важно!) не отличается от моего образа в реальной жизни. На сотнях публичных выступлений я отстаиваю свою позицию женской независимости и возможности добиться успеха исключительно за счет своего трудолюбия, упорства, талантов и навыков. В моем резюме нет ни одной должности, полученной за красивые глаза и шарм. Мои деньги — это не подарки шейхов и олигархов. Мои достижения не куплены за секс с влиятельными людьми. Именно поэтому я имею право говорить, что у профессионализма и успеха пола нет. Да, я сталкивалась с проявлениями дискриминации по половому признаку и с харассментом со стороны сильных мира сего (В ходе беседы Тина рассказала о домогательствах со стороны Михаила Саакашвили, — Прим.Ред.). Но эти эпизоды не помешали мне сохранить рамки моего личного пространства и добиться тех целей, к которым я стремилась. Я не признаю никаких вариаций на тему равноправия, кроме абсолютно равных возможностей для каждого человека. Продолжение в карусели➡️»