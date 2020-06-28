Ольга Орлова в обтягивающем красном платье собрала комплименты поклонников
Фото: Instagram/@olgaorlova1311
Ольга Орлова всегда была эталоном элегантности и утонченности. С годами эти качества никуда не делись: Ольга по-прежнему в отличной форме и выглядит на все сто. На своей странице в Инстаграм звезда выложила фото, на котором красуется в красном платье-футляре, эффектно подчеркивающем изгибы тела певицы.
В описании к фотографии телеведущая оставила стихотворение Эдуарда Асадова «Я могу тебя очень ждать».
Поклонники Ольги оценили и ее элегантный образ, и литературные вкусы.
«👏👏👏Люблю Асадова!❤️Оля-красавица! 🌹🌹🌹», «👏👏👏 я тоже люблю Эдуарда Асадова)))) мне ещё нравится " Любовь, Измена и колдун" )))», «Отличное стихотворение и Вы красавица👍», - оставляют отзывы подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Ольга Орлова - российская певица, телеведущая и зоозащитница. Она прославилась как участница первого состава популярной группы «Блестящие». После ухода из коллелктива в 2000 году, начала сольную карьеру. Также в 2000 году Ольга познакомилась с бизнесменом Александром Кармановым, который и стал ее мужем. 4 мая 2001 года у пары родился сын Артем, но сохранить отношения супруги не смогли. Ольга развелась с мужем в 2004-м. Кроме того, Ольга Орлова является крестной матерью сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платона. Певица была очень близка с Жанной и сложно переживала смерть подруги от рака в 2015 году.
Фото и видео: Instagram/@olgaorlova1311
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