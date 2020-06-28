Ольга Орлова в обтягивающем красном платье собрала комплименты поклонников

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Ольга Орлова - российская певица, телеведущая и зоозащитница. Она прославилась как участница первого состава популярной группы «Блестящие». После ухода из коллелктива в 2000 году, начала сольную карьеру. Также в 2000 году Ольга познакомилась с бизнесменом Александром Кармановым, который и стал ее мужем. 4 мая 2001 года у пары родился сын Артем, но сохранить отношения супруги не смогли. Ольга развелась с мужем в 2004-м. Кроме того, Ольга Орлова является крестной матерью сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платона. Певица была очень близка с Жанной и сложно переживала смерть подруги от рака в 2015 году.