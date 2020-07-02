Варнава в скромном наряде, Сысоева в платье с высоким разрезом и другие звезды на премьере спектакля «Пигмалион»

В центре сюжета постановки — недалекое будущее. Москва готовится к 90-летию визита Бернарда Шоу. Банкир и отставной министр выпивают в баре. Обсуждают, что пересмотрели свою прежнюю жизнь — хватит гнаться за деньгами, сидеть в офисе и пялиться в компьютер. В этот момент они неподалеку замечают известную Instagram-блогершу. Пытаются с ней познакомиться, но совершенно не понимают, что она говорит. Ее язык и ее ценности слишком непохожи на их собственные. Тогда они решают, что инстаграмщица – яркий пример человека, который живет здесь и сейчас и берет от жизни все. И спорят, сможет ли отставной министр стать таким же (банкир не рискует). Инстаграмщица соглашается помочь ему. Два месяца она обучает экс-министра, превращая его в популярного стендап-комика.