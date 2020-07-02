Варнава в скромном наряде, Сысоева в платье с высоким разрезом и другие звезды на премьере спектакля «Пигмалион»
Фото: Пресс-служба
Чтобы избежать большого скопления людей, гостей премьеры попросили приходить в Noor Bar в заранее обозначенное время, начиная с 15 часов до 19 в, где их встретили в защитных экранах, помогли скачать приложение «МХТ» и выдали наушники тем, кто забыл свои. Маршрут спектакля начинается у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади и приводит к фонтану у Большого театра.
Фото: Пресс-служба
После спектакля в Ararat Park Hyatt Moscow состоялась вечеринка по случаю премьеры. Первыми гостями премьеры стали Екатерина Варнава, Михаил Зыгарь, Андрей Малахов, Ингеборга Дапкунайте, Ольга Сутулова, Любовь Толкалина, Ирина Шихман, Надежда Сысоева, Александр Молочников и многие другие.
Фото: Пресс-служба
В центре сюжета постановки — недалекое будущее. Москва готовится к 90-летию визита Бернарда Шоу. Банкир и отставной министр выпивают в баре. Обсуждают, что пересмотрели свою прежнюю жизнь — хватит гнаться за деньгами, сидеть в офисе и пялиться в компьютер. В этот момент они неподалеку замечают известную Instagram-блогершу. Пытаются с ней познакомиться, но совершенно не понимают, что она говорит. Ее язык и ее ценности слишком непохожи на их собственные. Тогда они решают, что инстаграмщица – яркий пример человека, который живет здесь и сейчас и берет от жизни все. И спорят, сможет ли отставной министр стать таким же (банкир не рискует). Инстаграмщица соглашается помочь ему. Два месяца она обучает экс-министра, превращая его в популярного стендап-комика.
Фото: пресс-служба
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