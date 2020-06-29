Модный наряд Ким Кардашьян в Сети сравнили с чехлом для старого автомобиля

Луки супружеской пары не оставили фолловеров равнодушными. Пользователи были щедры на насмешки и язвительные комментарии, и даже сравнили семейный образ с чехлом старого авто. «Я уже слышу, как скрипят эти наряды», «Я сначала подумала, что это Кайли вместе с Канье», «Выглядит, как пародия на фильм "Матрица"», «Всегда прекрасны, независимо от того, насколько ужасны их наряды», «Ребята, вы выглядите, как салон старого автомобиля», «Выглядите так, будто собрались убивать инопланетян», «Ким, ты так красива! Пожалуйста, не разрешай Канье брать твою одежду», «Я потею при одном только взгляде на эти фото», «В Вайоминге 90 градусов сегодня, что вы делаете?!» — пишут в комментариях.