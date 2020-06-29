Модный наряд Ким Кардашьян в Сети сравнили с чехлом для старого автомобиля
Фото: Globallook
Многодетные родители позируют, обнимаясь на фоне природных пейзажей. Для семейного фото Ким выбрала комбинезон из плотной лакированной кожи цвета горького шоколада. Модель выглядит эпатажно, впрочем, как и большинство нарядов Кардашьян: лиф с нескромными разрезами по бокам переходит в широкие прямые брюки с крупными карманами, спина открыта. Зарифмован наряд остроносыми ботильонами на шпильке из кожи с тиснением «под питона». Завершением образа стали броские серьги и темные солнцезащитные очки а-ля винтаж. На Канье — двойка из объемной куртки и свободных брюк — все из лакированной кожи антрацитового цвета. Финальные штрихи в аутфите хип-хоп исполнителя — массивные ботинки и узкие солнцезащитные очки в духе героев фильма «Матрица.
Луки супружеской пары не оставили фолловеров равнодушными. Пользователи были щедры на насмешки и язвительные комментарии, и даже сравнили семейный образ с чехлом старого авто. «Я уже слышу, как скрипят эти наряды», «Я сначала подумала, что это Кайли вместе с Канье», «Выглядит, как пародия на фильм "Матрица"», «Всегда прекрасны, независимо от того, насколько ужасны их наряды», «Ребята, вы выглядите, как салон старого автомобиля», «Выглядите так, будто собрались убивать инопланетян», «Ким, ты так красива! Пожалуйста, не разрешай Канье брать твою одежду», «Я потею при одном только взгляде на эти фото», «В Вайоминге 90 градусов сегодня, что вы делаете?!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Ким Кардашьян
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