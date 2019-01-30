«Это очень личный вопрос»: Нюша объяснила, почему не раскрывает имя 2-месячной дочки

Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями в начале ноября прошлого года: на свет появилась их дочка, чье имя певица до сих пор не назвала. В свежем интервью журналу «7 дней» молодая мама призналась, почему пока не хочет этого делать.

«Понимаете, этот вопрос слишком личный. Могу только сказать, что дочке дали имя не в честь кого-то из родственников. Верю, что ребенок хотя бы отчасти, но повторяет судьбу того, в честь кого назван. А я хотела, чтобы у моей дочки была своя собственная судьба. Мы рассматривали много вариантов, читали о происхождении имен, об их значении, учитывали даже знак зодиака. Но хотелось посмотреть малышке в глаза и тогда уже окончательно решить. Так в итоге и сделали», — рассказала Нюша.