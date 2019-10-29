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Нежные объятия и поцелуи: мама Тимати показала, как общаются его подросшая дочь и новорожденный сын

Симона Юнусова показала, как 5-летняя внучка нежничает с младшим братом.

16 октября в одном из элитных роддомов Москвы модель Анастасия Решетова впервые стала мамой. Для рэпера Тимати этот ребенок стал вторым. На родах присутствовали все: и будущий отец, и его мама — Симона Юнусова. Новоиспеченная бабушка в восторге от малыша — и не перестает делиться счастьем с окружающими.

«Все, что вы хотели узнать о Ратмире, но боялись спросить», — написала она под серией нежных фотографий.

Симона с энтузиазмом взялась за воспитание новорожденного Ратмира. Она даже сделала татуировку в честь нового члена семьи, теперь на ее руке два рисунка в виде римских цифр с датами рождения детей Тимати.

5-летняя Алиса — сестренка Ратмира — большую часть проводит с бабушкой, а теперь — и с братиком. Несмотря на то, что ей было страшно прикоснуться к нему в родильном доме, сейчас она с удовольствием обнимается с ним.

Фото и видео: instagram

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