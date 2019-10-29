Нежные объятия и поцелуи: мама Тимати показала, как общаются его подросшая дочь и новорожденный сын

16 октября в одном из элитных роддомов Москвы модель Анастасия Решетова впервые стала мамой. Для рэпера Тимати этот ребенок стал вторым. На родах присутствовали все: и будущий отец, и его мама — Симона Юнусова. Новоиспеченная бабушка в восторге от малыша — и не перестает делиться счастьем с окружающими.

«Все, что вы хотели узнать о Ратмире, но боялись спросить», — написала она под серией нежных фотографий.