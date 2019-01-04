«Красавица наша»: Сергей Безруков показал новые фото подросшей дочери

Чуть больше двух лет назад Сергей Безруков и Анна Матисон стали родителями. Девочка, которую назвали Машей, оказалась третьим ребенком артиста: в Санкт-Петербурге у него подрастают двое внебрачных детей — Александра и Иван. Несмотря на это, актер впервые почувствовал себя отцом именно после рождения Маши: он лично присутствовал на родах и поддерживал любимую супругу. Сейчас родители больше не скрывают лицо дочери, а напротив — гордятся ее красотой.
«Машеньке сегодня 2,5 года! ПОЗДРАВЛЯЕМ) Красавица наша, добрая и умная девочка», — написал артист в своем блоге и показал новые снимки малышки.
Сейчас Маша — не единственный ребенок в семье. 24 ноября минувшего года Анна Матисон родила Сергею Безрукову сына Степана, после чего оба супруга сообщили, что намерены отвлечься от работы и посвятить себя детям в течение некоторого времени.
Звездный отец также признался, что уже сейчас мечтает о третьем ребенке. Кажется, у него неплохо получается справляться с этой ролью. Согласны?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram