«Красавица наша»: Сергей Безруков показал новые фото подросшей дочери

Чуть больше двух лет назад Сергей Безруков и Анна Матисон стали родителями. Девочка, которую назвали Машей, оказалась третьим ребенком артиста: в Санкт-Петербурге у него подрастают двое внебрачных детей — Александра и Иван. Несмотря на это, актер впервые почувствовал себя отцом именно после рождения Маши: он лично присутствовал на родах и поддерживал любимую супругу. Сейчас родители больше не скрывают лицо дочери, а напротив — гордятся ее красотой.

«Машеньке сегодня 2,5 года! ПОЗДРАВЛЯЕМ) Красавица наша, добрая и умная девочка», — написал артист в своем блоге и показал новые снимки малышки.