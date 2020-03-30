Бритые головы, пирсинг в носу, тату на лице и не только: дети-бунтари Глюк'oZы, Гузеевой и других звезд

Эпатажный сын Елены Яковлевой недавно рассказал об избиении: «Не делайте наколки на лице — это опасно». Когда Денис Шальных украшал свое лицо татуировками, он даже не подозревал, как это может повлиять на его жизнь в будущем. Необычная внешность сделала его знаменитым, в том числе в отрицательном смысле. Сейчас Денис работает парикмахером в московском барбершопе и... сводит татуировки с лица, которых когда-то набил слишком много.

Василий Рыбин