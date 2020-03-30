Бритые головы, пирсинг в носу, тату на лице и не только: дети-бунтари Глюк'oZы, Гузеевой и других звезд
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Фото: Instagram
Лида Чистякова
У 33-летней Натальи Ионовой (Глюк`oZы) растут две дочери: 12-летняя Лида и 8-летняя Вера. Недавно старшая дочь артистки удивила всех своим преображением: девочка отстригла свои русые волосы (раньше она носила красивое каре) и покрасила «ежик» в ярко-фиолетовый цвет. Фотографию с новым имиджем девочка опубликовала в Instagram, который, к слову, она назвала ником @idontcareaboutmyselfhaha — «мне плевать на себя, ха-ха».
Наталья Ионова первой оставила комментарий под постом дочери: «Какая лапочка», — написала она, тем самым одобрив эксперименты над внешностью своего ребенка. Кроме того, Лида публикует в социальной сети видео, в которых ее образ можно оценить в деталях. Девочка предпочитает носить брюки и свободные балахоны... И дерзко отвечать на критику.
Татьяна Плаксина
Фото: Instagram
Единственная дочь королевы шансона Любови Успенской живет в Лос-Анджелесе, пишет стихи и картины, экспериментирует с имиджем. К сожалению, недавно мама и дочь оказались в центре конфликта из-за недопонимания.
Ольга Бухарова
Фото: Instagram
Дочь звезды фильма «Жестокий романс» и шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова Ольга предпочитает яркий макияж, необычные нарды и прически, пирсинг. Она увлекается танцами, боксом, искусством. Гузеева завила, что гордится дочкой, которая, как они в молодости, является неформалкой.
Яна Аршавина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дочь футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской Яна недавно появилась на премьере мультфильма «Тролли. Мировой тур» в весьма экстравагантном образе — c яркими оранжевыми прядями волос и в платье с пышной юбкой. Ранее Яна, которая давно занимается танцами, решила попробовать свои силы в шоу талантов на Первом канале.
Денис Шальных
Фото: Eastnews
Эпатажный сын Елены Яковлевой недавно рассказал об избиении: «Не делайте наколки на лице — это опасно». Когда Денис Шальных украшал свое лицо татуировками, он даже не подозревал, как это может повлиять на его жизнь в будущем. Необычная внешность сделала его знаменитым, в том числе в отрицательном смысле. Сейчас Денис работает парикмахером в московском барбершопе и... сводит татуировки с лица, которых когда-то набил слишком много.
Василий Рыбин
Фото: Instagram
Эффектного красавца-сына артистов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина сравнили с Джонни Деппом после того, как его фотографии появились в Сети. Известно, что Василий Рыбин много лет занимался карате, получил более ста двадцати медалей за участие в различных состязаниях, однако по состоянию здоровья занятия спортом пришлось прекратить. Он учится во МГИКе и планирует стать режиссером театра и театрализованных представлений. Кроме того, молодой человек организовал музыкальную группу Another One Divine и работает моделью.
Фото: Instagram, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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