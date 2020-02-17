У 33-летней Натальи Ионовой (Глюк`oZы) растут две дочери: 12-летняя Лида и 8-летняя Вера. И на днях старшая дочь артистки удивила всех своим преображением: девочка отстригла свои русые волосы (раньше она носила красивое каре) и покрасила «ежик» в ярко-фиолетовый цвет. Фотографию с новым имиджем девочка опубликовала в Instagram. Наталья Ионова первой оставила комментарий под постом дочери: «Какая лапочка», — написала она, тем самым одобрив эксперименты над внешностью своего 12-летнего ребенка.Кстати, Лида публикует в сториз социальной сети видео, в которых ее образ можно оценить в деталях. Девочка предпочитает носить брюки и свободные балахоны. Младшая дочь Глюк`oZы Вера больше любит платья и все атрибуты стиля маленькой девочки.Напомним, Наталья Ионова вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова 13 лет назад. Обе их дочери родились в Испании: Лида — в 2007 году, а Вера — в 2011-м.Вам понравилось, как изменилась Лида? Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!