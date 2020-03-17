Любовь Успенская пожаловалась на слежку и травлю в Сети после скандала с дочерью
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Фото: Кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»
В начале 2020 года в семье Любови Успенской произошел скандал. Ее единственная дочь — 30 летняя Татьяна Плаксина на всю страну обвинила мать в том, что она ее избивает и силой удерживает дома. Такое поведение наследницы стало настоящим ударом для королевы душевной песни. В программе Андрея Малахова Любовь Успенская рассказала, как все было на самом деле.
Месяц спустя шумиха вокруг семьи Успенской не утихает. Ожидая найти поддержку в ток-шоу и желая рассказать правду, Любовь Успенская столкнулась с равнодушием и желанием общественности, как она говорит, «пополоскать грязное белье».
Кроме того, Любовь Залмановна пожаловалась на слежку и травлю в Сети и в СМИ.
«Мне потребовалось какое-то время, чтобы хоть немного прийти в себя после всех событий, произошедших в моей жизни. Несмотря ни на что я продолжала работать все это время, продолжала трудиться и полностью отдала себя музыке.
Время совершенно не лечит, оно только расставляет все по своим местам. И я уверена, что настанет тот день, когда это произойдет. <…>
Люди, работающие на скандальных ток-шоу и программах, подобных тем, в которых продолжают обсуждать тему моей семьи, абсолютно растеряли человечность в погоне за рейтингом и хайпом. Покупая участие моей дочери за суммы, кратные тысячам долларов, нанимая людей для слежки за ней, за мной, за близкими людьми моей семье, все норовят только ухватить лакомый кусочек «горячей» темы.
А в сухом остатке из всего этого делают спектакль, абсолютно далекий от истины», — сокрушается артистка.
Любовь Успенская рассказала, что Татьяне хорошо платят за то, чтобы она говорила на ток-шоу то, что режиссеры программ хотят услышать.
«Программа «Пусть говорят» превзошла все мои ожидания! Под лозунгами о какой-то помощи, они только продолжают разрушать то, что осталось после всего произошедшего. В Тане, во мне, во всех нас. Видимо, чтобы хоть как-то «отбить» поездку в Америку и «гонорар» моей дочери в размере 15000$, программу они решили превратить в целый сериал, порционно выдавая всю ту грязь, на которую так потратились», — написала Любовь Успенская в социальной сети, отметив, что ей смешно наблюдать за аукционом, который устраивают вокруг ее дочери.
«Не обращайте внимания. Мы желаем вам счастья и очень вас любим», «Любочка, держитесь! Нормальные, здравомыслящие люди все понимают, ну а тех, кто смакует чужие неприятности, карма не заставит себя ждать», «Никто, кроме вас, так не будет любить Таню. Она это поймет», — поддержали Любовь Успенскую в комментариях.
Ранее Любовь Успенская отмечала, что психическое состояние ее дочери нестабильно, а шумиха вокруг только усугубляет состояние ее здоровья. Также артистка обвинила во всех неудачах супруга Александра Плаксина, отметив, что он избаловал дочь деньгами и мешал ее воспитанию.
А вы на чьей стороне?
Все об отношениях Любови Успенской и Татьяны Плаксиной читайте в наших новостях.
Фото и видео: Instagram, Starface, кадры программы «Андрей Малахов. Прямой Эфир»
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