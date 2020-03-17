Любовь Успенская пожаловалась на слежку и травлю в Сети после скандала с дочерью

В начале 2020 года в семье Любови Успенской произошел скандал. Ее единственная дочь — 30 летняя Татьяна Плаксина на всю страну обвинила мать в том, что она ее избивает и силой удерживает дома. Такое поведение наследницы стало настоящим ударом для королевы душевной песни. В программе Андрея Малахова Любовь Успенская рассказала, как все было на самом деле.

Месяц спустя шумиха вокруг семьи Успенской не утихает. Ожидая найти поддержку в ток-шоу и желая рассказать правду, Любовь Успенская столкнулась с равнодушием и желанием общественности, как она говорит, «пополоскать грязное белье».

Кроме того, Любовь Залмановна пожаловалась на слежку и травлю в Сети и в СМИ.

«Мне потребовалось какое-то время, чтобы хоть немного прийти в себя после всех событий, произошедших в моей жизни. Несмотря ни на что я продолжала работать все это время, продолжала трудиться и полностью отдала себя музыке.

Время совершенно не лечит, оно только расставляет все по своим местам. И я уверена, что настанет тот день, когда это произойдет. <…>

Люди, работающие на скандальных ток-шоу и программах, подобных тем, в которых продолжают обсуждать тему моей семьи, абсолютно растеряли человечность в погоне за рейтингом и хайпом. Покупая участие моей дочери за суммы, кратные тысячам долларов, нанимая людей для слежки за ней, за мной, за близкими людьми моей семье, все норовят только ухватить лакомый кусочек «горячей» темы.

А в сухом остатке из всего этого делают спектакль, абсолютно далекий от истины», — сокрушается артистка.