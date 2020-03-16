11-летняя дочь Барановской и Аршавина покорила членов жюри танцевального шоу
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Фото: Instagram
Яна Аршавина стала участницей шоу «Dance Революция» и покорила членов жюри, в числе которых были Вера Брежнева, Алла Сагалова и Сергей Полунин. Девочка очень зажигательно и артистично станцевала под хит MONATIKа «Кружит». Особенно выступление Яны понравилось Алле Сагаловой, а вот Вера Брежнева отметила, что юной танцовщице надо еще потренироваться.
Пользователи Сети тем временем написали много комплиментов Яне и отметили, что она очень классная и очень похожа на свою знаменитую маму: «Издалека прям маленькая Юля Барановская», «Девочка умница!!! И технична, и красива, и скромна! Браво Маме!!! Отличное воспитание!», «Красотка. Харизматичная девчонка, глаз не оторвать, прям мурашки от выступления!», «Очень понравилось. Чистый трудолюбивый ребёнок. Сразу видно- будет продвигаться сама. В Добрый Путь!», «Хорошая девочка, круто танцует».
Фото: Instagram
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