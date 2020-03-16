11-летняя дочь Барановской и Аршавина покорила членов жюри танцевального шоу

Пользователи Сети тем временем написали много комплиментов Яне и отметили, что она очень классная и очень похожа на свою знаменитую маму: «Издалека прям маленькая Юля Барановская», «Девочка умница!!! И технична, и красива, и скромна! Браво Маме!!! Отличное воспитание!», «Красотка. Харизматичная девчонка, глаз не оторвать, прям мурашки от выступления!», «Очень понравилось. Чистый трудолюбивый ребёнок. Сразу видно- будет продвигаться сама. В Добрый Путь!», «Хорошая девочка, круто танцует».