Гагарина, Муцениеце, Барановская и другие звезды с детьми и без пришли на премьеру «Тролли. Мировой тур»

В четверг, 12 марта, звезды с детьми и без собрались в кинотеатре «Москва», чтобы первыми посмотреть мультфильм «Тролли. Мировой тур». В зале были замечены Виктория Дайнеко, Алена Шишкова с дочерью Алисой, Михаил Галустян с женой Викторией и детьми, Дарья Коновалова с дочерью Софи, Саша Плющенко в компании Димы Билана, и многие другие.

Полина Гагарина, озвучившая одну из героинь мультфильма, пришла в кино в эффектном total black. Компанию ей составила Таисия Скоморохова — участница шоу «Голос. Дети».

Объявившая недавно о разводе с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце тоже сделала ставку на черный. Своих детей она оставила дома.

А вот Юлия Барановская пришла на звездную премьеру со всеми своими детьми.

В кино мультфильм можно будет посмотреть уже 19 марта. Купить билеты можно здесь.