Поклонники семьи музыкантов восхитились 18-летним Василием Рыбиным.

Певица Наталья Сенчукова и солист группы «Дюна» Виктор Рыбин являются примером одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Музыканты познакомились в 1990 году, расписались в 1998 году, а годом позже на свет появился мальчик, которого назвали Василием. Несколько часов назад Наталья опубликовала в Instagram фотографию 18-летнего сына: «Наш сын сейчас отдыхает после сессии в тёплых странах🌞А мы вдвоём сидим и по нему скучаем😔#гдетосухоитепло#».

«Вот это красавец вырос! Никогда бы не узнала. Круто иметь сына!!!», «Я думала это Джонни Депп! Вау!!! Отдых его так украшает!!», «Ого, какой взрослый красавчик! Мамин!», «Красивый!!!,как мама и папа!!!!Молодцы!!!», «Какой взрослый сынок! Очень интересная внешность..», «Красавчик ) достойные родители - достойные дети !!!», «Он в Голивуде не снимается??Его место там!!», «Ого...это ваш сын?! У такой молодой мамочки уже взрослый красавец! 💪❤️Как с обложки журнала фото🙌», — восхитились фолловеры певицы.

Известно, что Василий Рыбин много лет занимался каратэ, получил более ста двадцати медалей за участие в различных состязаниях, однако по состоянию здоровья занятия спортом пришлось прекратить. Сейчас Василий учится во МГИКе и планирует стать режиссером театра и театрализованных представлений. Кроме того, молодой человек организовал музыкальную группу Another One Divine.