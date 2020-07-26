Муцениеце в воздушном платье, Гагарина в шелках и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Пресс-служба
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце после недавнего развода с Павлом Прилучным стала чаще выходить в свет. Так, несколько дней назад она появилась на фестивале «ГОРЬКИЙ Fest» в смелых и одновременно сдержанных нарядах, подчеркивающих сильные стороны фигуры.
На открытии бутика BVLGARI Агата Муцениеце позировала фотографам в возудшном полупрозрачном платье с высоким разрезом и сверкающими серебристыми звездами.
Фото: Пресс-служба
Полина Гагарина
Фото: Пресс-служба
Полина Гагарина на том же мероприятии продемонстрировала точеную фигуру в шелковом мини-платье кремового оттенка. Завершали образ серебристые босоножки с тонкими ремешками и маленькая сумочка на длинной цепочке.
Екатерина Варнава
Фото: Пресс-служба
Екатерина Варнава отдала предпочтение стильному расслабленному образу в светлых тонах. Кремовую шелковую блузку звезда Comedy Woman сочетала со светло-серым пиджаком и короткими широкими брюками. Завершали образ бежевые лодочки и сумка контрастного темно-зеленного оттенка.
Александра Бортич
Фото: Instagram Александры Бортич
Александра Бортич продемонстрировала романтичный женственный образ для неспешных прогулок по городу и свиданий. На белое льняное мини-платье свободного кроя с рукавами-фонариками актриса накинула объемный бежевый тренч, а соломенную сумочку сочетала с босоножками телесного оттенка на плетеной платформе.
Юлия Ковальчук
«Я в стихии, и стихия во мне... Помните эту невероятную грозу и шквальный ветер? Мы не испугались его и до последней секунды отдались процессу, уже ощущая на себе капельки дождя и прохладу предстоящего ливня. Много красоты родилось в тот день, и я буду потихоньку с вами делиться», — подписала Юлия Ковальчук свои новые фото в эффектном образе.
Надежда Оболенцева
Фото: Пресс-служба
Загоревшая Надежда Оболенцева, недавно вернувшаяся с морей, пришла на открытие модного бутика в образе кокетливой цыганки: короткий завязанный на груди топ и длинную пышную юбку с цветочным принтом она дополнила ярко-красной сумочкой.
Анастасия Шубская
Фото: Instagram Анастасии Шубской
Недавно во второй раз ставшая мамой Анастасия Шубская подчеркнула тонкую талию и эффектную зону декольте черным платьем с контрастным цветочным принтом и глубоким вырезом.
Полина Диброва
Полина Диброва — трижды мама. В браке с шоуменом Дмитрием Дибровым у нее родились сыновья Илья, Федор и Александр. Несмотря на это, молодая женщина сохранила стройную фигуру, которая, кажется, немного оформилась за время карантина. Лимонно-желтое платье, которое Полина надела на посвященный дню ее рождения праздник, подчеркнуло ее сильные стороны. «Итак, в этом году выбор пал на желтый цвет. Мне кажется, очень ярко», — написала Полина в Instagram.
Кристина Асмус
Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотосессию. На снимках она позирует с рыжими длинными волосами и челкой. Актриса одета в ярко-желтое платье и пуховик, она сидит на мотороллере, а сзади нее возвышаются сумки и чемоданы. «Разделили имущество», — шутливо подписала снимки Асмус, намекая на последние новости о ее разводе с супругом Гариком Харламовым.
Зара
Зара подготовилась к выходу нового сингла и уже успела заинтриговать поклонников яркой обложкой. Певица позирует в платье насыщенного василькового цвета с головокружительным шлейфом, гиперобъемными рукавами и соблазнительным декольте.
Наталья Орейро
Наталья Орейро опубликовала новые фотографии, где показала необычный сценический образ. Стилисты сделали ей гладкую укладку, собрав волосы в тугой хвост, а из одежды на ней оказалось мини-платье с декольте до пояса и куртка, расшитая крупными стразами.
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова продолжает удивлять поклонников неожиданной сменой образов. В одной из последних съемок актриса предстала в дерзком наряде и с обновленной прической. Тарханова позировала на улицах города в смелом кожаном платье цвета морковного фреша. Дополнила образ лаконичная сумка кросс-боди в оттенке горького шоколада. Фолловеров привлекла и необычная для актрисы прическа — буйные кудри с головокружительным объемом.
Фото: instagram, пресс-служба
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