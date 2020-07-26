Муцениеце в воздушном платье, Гагарина в шелках и другие яркие образы звезд за неделю

«Я в стихии, и стихия во мне... Помните эту невероятную грозу и шквальный ветер? Мы не испугались его и до последней секунды отдались процессу, уже ощущая на себе капельки дождя и прохладу предстоящего ливня. Много красоты родилось в тот день, и я буду потихоньку с вами делиться», — подписала Юлия Ковальчук свои новые фото в эффектном образе.

Надежда Оболенцева