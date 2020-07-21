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Декольте, мини и куртка в стразах: 43-летняя Наталия Орейро показала точеную фигуру и дерзкий образ

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Наталия Орейро

Фото: East News

Звезда «Дикого ангела» выбрала для съемок в ТВ-шоу наряд, подчеркнувший ее стройность.

43-летняя Наталия Орейро недавно завела личный Instagram и радует поклонников фотографиями и видео. За считаные дни на страницу звезды «Дикого ангела» подписалось более четверти миллиона поклонников.

Актриса опубликовала новые фотографии, где показала необычный сценический образ. Стилисты сделали ей гладкую укладку, собрав волосы в тугой хвост, а из одежды на ней оказалось мини-платье с декольте до пояса и куртка, расшитая крупными стразами.

«Ох, какая красивая!», «Королева, мы соскучились по твоим пухлым щечкам», «Просто секс-бомба», «Ай, какая красота», «Что же ты с нами делаешь, красотка?», «Огонь!», «Я упал и не могу встать! Как можно быть такой красивой?», «Красивая и талантливая», «Самая любимая, ты великолепна», — осыпали Наталию комплиментами.

Ранее Орейро показывала поклонникам свое детское фото и баловала пикантным снимком.

Фото и видео: Instagram Наталии Орейро, East News

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