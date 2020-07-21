Декольте, мини и куртка в стразах: 43-летняя Наталия Орейро показала точеную фигуру и дерзкий образ

43-летняя Наталия Орейро недавно завела личный Instagram и радует поклонников фотографиями и видео. За считаные дни на страницу звезды «Дикого ангела» подписалось более четверти миллиона поклонников.

Актриса опубликовала новые фотографии, где показала необычный сценический образ. Стилисты сделали ей гладкую укладку, собрав волосы в тугой хвост, а из одежды на ней оказалось мини-платье с декольте до пояса и куртка, расшитая крупными стразами.