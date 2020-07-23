Рыжая бестия: Кристина Асмус удивила поклонников новым цветом волос и дерзким образом

Напомним, что в марте Кристина Асмус сама сделала себе стрижку и показала, как избавилась от длинных волос в видео, снятом изданием Peopletalk. Позднее стало известно, что актриса решилась не только на перемены во внешности. В июне Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Они сообщили, что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват, — и поделились надеждой сохранить теплые дружеские отношения во благо общей дочки. «Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги», — написала она в блоге.