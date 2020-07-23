Рыжая бестия: Кристина Асмус удивила поклонников новым цветом волос и дерзким образом
Фото: Instagram Кристины Асмус
Кристина Асмус опубликовала в Instagram свою новую фотосессию. На снимках она позирует с рыжими длинными волосами и челкой. Актриса одета в ярко-желтое платье и пуховик, она сидит на мотороллере, а сзади нее возвышаются сумки и чемоданы. «Разделили имущество», — шутливо подписала снимки Асмус, намекая на последние новости о ее разводе с супругом Гариком Харламовым.
Поклонники оценили эффектный образ Кристины и ее чувство юмора. «Красотка», «Какая же ты классная», «Рыжая бестия», «Ты очень крутая», «Идет!», «Рыженькой вам тоже очень хорошо», «Крутая чика», «Прекрасное чувство юмора!», «По-честному разделили», «Асмус, ты космос», «Похожа на Элен, из сериала "Элен и ребята"», «Вау! Очень идет», «Кристина, огонь», «Французский шик», — пишут они в комментариях.
Напомним, что в марте Кристина Асмус сама сделала себе стрижку и показала, как избавилась от длинных волос в видео, снятом изданием Peopletalk. Позднее стало известно, что актриса решилась не только на перемены во внешности. В июне Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Они сообщили, что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват, — и поделились надеждой сохранить теплые дружеские отношения во благо общей дочки. «Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги», — написала она в блоге.
Фото и видео: Instagram
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