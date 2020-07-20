Глафира Тарханова блеснула в новом образе с дерзким платьем цвета морковного фреша и буйными кудрями

Тарханова позирует на улицах города в смелом кожаном платье цвета морковного фреша с повышенным вниманием к деталям — объемным рукавам, V-образному вырезу, акцентному поясу на талии и многочисленным драпировкам. Материал брутальной текстуры зарифмован с нежным пудрово-розовым топом, кокетливо выглядывающим в зоне декольте — она же украшена рисунком с растительным мотивом. Дополнила образ лаконичная сумка кросс-боди в оттенке горького шоколада. Фолловеров привлекла и необычная для актрисы прическа — буйные кудри с головокружительным объемом. Финальным штрихом стал ярким макияж с дымкой на веках и морковной помадой, перекликающейся с тоном платья.