Глафира Тарханова блеснула в новом образе с дерзким платьем цвета морковного фреша и буйными кудрями
Фото: Instagram @glafiratarhanova
Тарханова позирует на улицах города в смелом кожаном платье цвета морковного фреша с повышенным вниманием к деталям — объемным рукавам, V-образному вырезу, акцентному поясу на талии и многочисленным драпировкам. Материал брутальной текстуры зарифмован с нежным пудрово-розовым топом, кокетливо выглядывающим в зоне декольте — она же украшена рисунком с растительным мотивом. Дополнила образ лаконичная сумка кросс-боди в оттенке горького шоколада. Фолловеров привлекла и необычная для актрисы прическа — буйные кудри с головокружительным объемом. Финальным штрихом стал ярким макияж с дымкой на веках и морковной помадой, перекликающейся с тоном платья.
Фанатов восхитил яркий образ Глафиры Тархановой и вдохновил на массу восторженных комплиментов. «Дива!», «Вы как всегда шикарны», «Вы сногсшибательно выглядите», «Какая вы разная всегда: от романтичной барышни до женщины-вамп. Глафира, вы красотка», «Ярко, легко, воздушно!», «Ну кто скажет, что это — многодетная мама?!», «Вы очаровательны», «Вам очень идут кудряшки», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @glafiratarhanova / Саша Жук
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