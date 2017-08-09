Интимная связь с нянями разбила не одну звездную семью. Иногда вспыхнувшая страсть оказывалась всего лишь мимолетным увлечением, а порой приводила к браку и крепким отношениям.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были вместе более десяти лет, растили троих детей и считались одной из самых крепких пар Голливуда. В отношениях актеров были подводные течения — Гарнер много лет терпела зависимость супруга от азартных игр и алкоголя, но окончательно плотину прорвало, когда его измена с няней стала достоянием общественности. Симпатичная блондинка Кристин Узунян, присматривавшая за дочерьми пары Вайолет и Серафиной и нянчившая их сына Сэмюэля, такому повороту событий, казалось, была только рада — с улыбкой позировала папарацци, а подружки девушки рассказывали подробности ее романа с боссом-звездой. Аффлек тем временем покаялся перед женой, пару лет умолял его простить и отправился в реабилитационный центр лечиться от алкогольной зависимости, способствовавшей сексуальным подвигам. Брак спасти не удалось, в апреле супруги сообщили, что все-таки разводятся, но остаются друзьями и любящими родителями. Гвен Стефани и Гэвин Россдейл

Гвен Стефани измену мужа с няней перенесла не так стойко, как Дженнифер Гарнер. По крайнер мере, скрывать свою боль от широкой общественности не стала и призналась, что случившееся буквально разрушило ее мир до основания, разбило ей сердце и погрузило в депрессию, с которой было очень тяжело справиться. Усугубляло ситуацию то, что предал певицу не только муж, музыкант Гэвин Россдейл, но и няня, с которой он ей изменил. Девушка по имени Минди Манн успела стать для экс-солистки No Doubt близкой подругой (по крайней мере, так казалось самой Гвен), подражала ее стилю, одевалась в ее вещи и практически стала членом семьи. Предательство певица не простила и подала на развод. Залечить раны Гвен Стефани помог кантри-музыкант Блэйк Шелтон, недавно сделавший ей предложение руки и сердца. Россдейл же рассказывал в различных интервью, как сожалеет о том, что разрушил свою семью, а папарацци тем временем не раз ловили его после развода на свиданиях с няней-разлучницей. Ума Турман и Итан Хоук

Умнице, красавице и талантливой актрисе Уме Турман не то чтобы очень везло с мужьями. Первый супруг Гэри Олдмен развелся с ней, заявив, что ему надоело жить со «святошей» и женщиной настолько идеальной, что аж тошнило. Второй муж, актер и режиссер Итан Хоук променял Турман на няню их детей — блондинку в татуировках по имени Райн Шохьюз. Она появилась в доме звездной пары после того, как у них родился второй ребенок, а карьера Умы начала стремительно развиваться. Хоук стал больше времени проводить с няней, чем с женой, рабочие отношения в итоге переросли в роман. Сейчас Итан Хоук женат на Райан Шохьюз. Она тоже родила ему двоих детей и, по словам Хоука, полностью устраивает его как спутница жизни, так как восхищается им и не ограничивает его сводобу. Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Когда мировые СМИ раструбили об измене Арнольда Шварценеггера супруге Марии Шрайвер, с которой он прожил в барке целую вечность, всех удивил не столько сам факт адюльтера, сколько личность роковой разлучницы. Оказалось, что у актера была многолетняя связь с няней его детей Милдред Баена, внешне совсем не похожей на секс-бомбу или молоденькую вертихвостку. Возможно, рядом с этой крупной и мягкой во всех смыслах женщиной «железный» Арнольд отдыхал от всего и всех, в том числе от требовательной жены. Окончательно сериальной история стала, когда выяснилось, что Баена родила Шварценеггеру сына, появившегося на свет почти одновременно с его сыном от Шрайвер. Вся эта «Санта-Барбара» в конце концов закончилась разводом, который актер назвал главной ошибкой в своей жизни. Правда, официально супруги, по слухам, пока так и не разведены. Стивен Сигал и Келли Леброк

Стивен Сигал любит красоток и женщин с экзотической внешностью, а лучше — когда все и сразу. Сигал был женат на японке Мияко Фуджитани, красавицах-актрисах Адриенн Ларусса и Келли Леброк. Последней он изменил с няней их детей, эффектной 16-летней Ариссой Вульф с необычными выразительными чертами лица и густой копной блондинистых волос. Вульф, которая, к слову, моложе Стивена Сигала на четверть века, родила ему дочь Саванну, но надолго рядом с ним не задержалась. Сигал в итоге женился на монгольской танцовщице Батсухийн Эрдэнэтуяа, родившей актеру сына Кунзана. К выбору няни Батсухийн, судя по всему, стоит подходить крайне ответственно. Робин Уильямс и Валери Веларди

Робин Уильямс развелся с первой супругой, актрисой и моделью Валери Веларди после десяти лет брака, а спустя несколько месяцев женился на беременной от него няне их сына Закари Марше Гарсес. С Гарсес, которую Уильямс трогательно называл «большой и нежной душой» и которая родила ему двоих детей, он прожил двадцать лет. Джуд Лоу и Сиенна Миллер