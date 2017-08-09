Моя прекрасная няня: звезды, которым мужья изменили с нянями собственных детей
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были вместе более десяти лет, растили троих детей и считались одной из самых крепких пар Голливуда. В отношениях актеров были подводные течения — Гарнер много лет терпела зависимость супруга от азартных игр и алкоголя, но окончательно плотину прорвало, когда его измена с няней стала достоянием общественности. Симпатичная блондинка Кристин Узунян, присматривавшая за дочерьми пары Вайолет и Серафиной и нянчившая их сына Сэмюэля, такому повороту событий, казалось, была только рада — с улыбкой позировала папарацци, а подружки девушки рассказывали подробности ее романа с боссом-звездой. Аффлек тем временем покаялся перед женой, пару лет умолял его простить и отправился в реабилитационный центр лечиться от алкогольной зависимости, способствовавшей сексуальным подвигам. Брак спасти не удалось, в апреле супруги сообщили, что все-таки разводятся, но остаются друзьями и любящими родителями.
Гвен Стефани и Гэвин Россдейл
Гвен Стефани измену мужа с няней перенесла не так стойко, как Дженнифер Гарнер. По крайнер мере, скрывать свою боль от широкой общественности не стала и призналась, что случившееся буквально разрушило ее мир до основания, разбило ей сердце и погрузило в депрессию, с которой было очень тяжело справиться. Усугубляло ситуацию то, что предал певицу не только муж, музыкант Гэвин Россдейл, но и няня, с которой он ей изменил. Девушка по имени Минди Манн успела стать для экс-солистки No Doubt близкой подругой (по крайней мере, так казалось самой Гвен), подражала ее стилю, одевалась в ее вещи и практически стала членом семьи. Предательство певица не простила и подала на развод. Залечить раны Гвен Стефани помог кантри-музыкант Блэйк Шелтон, недавно сделавший ей предложение руки и сердца. Россдейл же рассказывал в различных интервью, как сожалеет о том, что разрушил свою семью, а папарацци тем временем не раз ловили его после развода на свиданиях с няней-разлучницей.
Ума Турман и Итан Хоук
Умнице, красавице и талантливой актрисе Уме Турман не то чтобы очень везло с мужьями. Первый супруг Гэри Олдмен развелся с ней, заявив, что ему надоело жить со «святошей» и женщиной настолько идеальной, что аж тошнило. Второй муж, актер и режиссер Итан Хоук променял Турман на няню их детей — блондинку в татуировках по имени Райн Шохьюз. Она появилась в доме звездной пары после того, как у них родился второй ребенок, а карьера Умы начала стремительно развиваться. Хоук стал больше времени проводить с няней, чем с женой, рабочие отношения в итоге переросли в роман. Сейчас Итан Хоук женат на Райан Шохьюз. Она тоже родила ему двоих детей и, по словам Хоука, полностью устраивает его как спутница жизни, так как восхищается им и не ограничивает его сводобу.
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер
Когда мировые СМИ раструбили об измене Арнольда Шварценеггера супруге Марии Шрайвер, с которой он прожил в барке целую вечность, всех удивил не столько сам факт адюльтера, сколько личность роковой разлучницы. Оказалось, что у актера была многолетняя связь с няней его детей Милдред Баена, внешне совсем не похожей на секс-бомбу или молоденькую вертихвостку. Возможно, рядом с этой крупной и мягкой во всех смыслах женщиной «железный» Арнольд отдыхал от всего и всех, в том числе от требовательной жены. Окончательно сериальной история стала, когда выяснилось, что Баена родила Шварценеггеру сына, появившегося на свет почти одновременно с его сыном от Шрайвер. Вся эта «Санта-Барбара» в конце концов закончилась разводом, который актер назвал главной ошибкой в своей жизни. Правда, официально супруги, по слухам, пока так и не разведены.
Стивен Сигал и Келли Леброк
Стивен Сигал любит красоток и женщин с экзотической внешностью, а лучше — когда все и сразу. Сигал был женат на японке Мияко Фуджитани, красавицах-актрисах Адриенн Ларусса и Келли Леброк. Последней он изменил с няней их детей, эффектной 16-летней Ариссой Вульф с необычными выразительными чертами лица и густой копной блондинистых волос. Вульф, которая, к слову, моложе Стивена Сигала на четверть века, родила ему дочь Саванну, но надолго рядом с ним не задержалась. Сигал в итоге женился на монгольской танцовщице Батсухийн Эрдэнэтуяа, родившей актеру сына Кунзана. К выбору няни Батсухийн, судя по всему, стоит подходить крайне ответственно.
Робин Уильямс и Валери Веларди
Робин Уильямс развелся с первой супругой, актрисой и моделью Валери Веларди после десяти лет брака, а спустя несколько месяцев женился на беременной от него няне их сына Закари Марше Гарсес. С Гарсес, которую Уильямс трогательно называл «большой и нежной душой» и которая родила ему двоих детей, он прожил двадцать лет.
Джуд Лоу и Сиенна Миллер
Джуду Лоу, судя по его бурной личной жизни, очень сложно хранить верность одной женщине. Может, потому что нельзя быть на свете красивым таким? Первая супруга Сэди Фрост устала от поклонниц и интрижек Лоу и предложила развестись. Джуд уже было собрался жениться на сексапильной коллеге по фильму «Красавчик Алфи, или чего хотят мужчины» Сиенне Миллер, но тут подвернулась няня по имени Дейзи Райт, присматривавшая за его детьми от Фрост. Пара бокалов вина за ужином — и началась роковая связь, которая привела к увольнению Райт, куче желтых новостей в таблоидах и разрыву помолвки с Миллер.
Фото: DPA/vostok, globallookpress, eastnews, instagram