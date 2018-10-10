Стало известно, с кем встречается Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой

По информации портала StarHit, 27-летний Влад начал встречаться с фитнес-тренером и амбассадором бренда Reebok Натальей Сульяновой. Любопытно, что и от музыки девушка совсем не далека — несколько лет назад она училась в школе DJ Грува и стала участницей дуэта Audio Girls под псевдонимом Таша Смит.

У Натальи, как и у Влада, уже есть брак за плечами и ребенок — маленький сын.