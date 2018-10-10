Стало известно, с кем встречается Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой

По информации портала StarHit, 27-летний Влад начал встречаться с фитнес-тренером и амбассадором бренда Reebok Натальей Сульяновой. Любопытно, что и от музыки девушка совсем не далека — несколько лет назад она училась в школе DJ Грува и стала участницей дуэта Audio Girls под псевдонимом Таша Смит.
У Натальи, как и у Влада, уже есть брак за плечами и ребенок — маленький сын.
Поклонники заподозрили, что пара закрутила роман, по свежим фото в микроблогах обоих — Наталья и Влад любят проводить тренировки на свежем воздухе и, похоже, делают это вместе в одной локации.
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Последние плюсовые по температуре дни надо максимально проводить на улице, так как скоро все-равно наступит холод, грязь, слякоть и выходить из помещения вряд ли вообще захочется. Не могу говорить за все города, но в Москве сейчас на улице нереальная красота и светит солнце, так что поднимаемся и идём гулять и заниматься спортом! 🙌🏼 #владсоколовский #осень #улица #спорт #зож #тепло #холод #москва
Напомним, Соколовский развелся с Ритой Дакотой в сентябре этого года по инициативе певицы. Молодая мама узнала о многочисленных изменах мужа.
Фото: Instagram