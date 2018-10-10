logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Стало известно, с кем встречается Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Влад Соколовский

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На днях экс-супруга певца Влада Соколовского Рита Дакота объявила, что знает о его новом романе. А дотошные журналисты уже нашли предполагаемую новую возлюбленную артиста.

По информации портала StarHit, 27-летний Влад начал встречаться с фитнес-тренером и амбассадором бренда Reebok Натальей Сульяновой. Любопытно, что и от музыки девушка совсем не далека — несколько лет назад она училась в школе DJ Грува и стала участницей дуэта Audio Girls под псевдонимом Таша Смит.

У Натальи, как и у Влада, уже есть брак за плечами и ребенок — маленький сын.

Поклонники заподозрили, что пара закрутила роман, по свежим фото в микроблогах обоих — Наталья и Влад любят проводить тренировки на свежем воздухе и, похоже, делают это вместе в одной локации.

Напомним, Соколовский развелся с Ритой Дакотой в сентябре этого года по инициативе певицы. Молодая мама узнала о многочисленных изменах мужа.

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая