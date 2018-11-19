18-летняя «любовница Гуфа» дала первое интервью: «Я решила сообщить об этом публично в целях своей безопасности»

В эти выходные Кети Топурия и Гуф, по всей видимости, выясняли отношения. Влюбленные отписались друг от друга в Instagram, а в своем блоге певица разместила запись, которая косвенно указывает на расставание с давним возлюбленным.

Почти сразу после этого в Сети появились подробности: ссора могла произойти по вине девушки Яны из Екатеринбурга, которая обнародовала фотографии и аудиозаписи, доказывающие связь с музыкантом.

«С Гуфом мы изначально познакомились в Москве, он предложил подвезти со своим водителем, на что я не отказалась. Дальше он приехал на концерты, где я проживаю, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге он мне предложил прийти к нему на концерт и сказал, что ему нужно все объяснить. Когда я пришла, он начал объяснять, что: "Я все переосмыслил, мне ты нужна, мне очень скучно с Кэти, я уже пять раз пытался с ней расстаться, она все делала для того, чтобы я возвращался обратно, и как-то у нее это все удается"», — рассказала Яна каналу «ПУШКА».