18-летняя «любовница Гуфа» дала первое интервью: «Я решила сообщить об этом публично в целях своей безопасности»

В эти выходные Кети Топурия и Гуф, по всей видимости, выясняли отношения. Влюбленные отписались друг от друга в Instagram, а в своем блоге певица разместила запись, которая косвенно указывает на расставание с давним возлюбленным.
Почти сразу после этого в Сети появились подробности: ссора могла произойти по вине девушки Яны из Екатеринбурга, которая обнародовала фотографии и аудиозаписи, доказывающие связь с музыкантом.
«С Гуфом мы изначально познакомились в Москве, он предложил подвезти со своим водителем, на что я не отказалась. Дальше он приехал на концерты, где я проживаю, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге он мне предложил прийти к нему на концерт и сказал, что ему нужно все объяснить. Когда я пришла, он начал объяснять, что: "Я все переосмыслил, мне ты нужна, мне очень скучно с Кэти, я уже пять раз пытался с ней расстаться, она все делала для того, чтобы я возвращался обратно, и как-то у нее это все удается"», — рассказала Яна каналу «ПУШКА».
«Он обидел меня тем, что он мне начал говорить "Мне звонили пацаны с Екб, все рассказали про тебя". То есть его на протяжении всего срока не напрягало то, что говорили, а тут как бы напрягло. Звонил мне и говорил, что "Если ты хочешь со мной погонять, то я тебя перееду", ну то есть поэтому я решила сообщить об этом публично в целях своей безопасности», — призналась она.
На момент предполагаемой связи с Гуфом девушке было 16 лет. Сейчас 18-летняя Яна продолжает жить в Екатеринбурге, работает помощником юриста.
Впервые об отношениях Кети и Гуфа заговорили два года назад, когда похожую на замужнюю солистку группы A'Studio женщину застали в Таиланде с похожим на известного рэпера мужчиной. Вскоре Кети Топурия развелась с банкиром Львом Кехманом. В мае этого года певица опубликовала признание своего возлюбленного. В августе — призналась сама. В октябре поддержала исполнителя, когда того избили в ночном клубе.
А вы верите в эту историю? Ведь фото можно подделать, голос на аудио изменить.
Фото: instagram, ПУШКА/YouTube