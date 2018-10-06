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Не простила: Ани Лорак все-таки подала на развод с изменившим ей мужем

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Серый слайд, который
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Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

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40-летняя певица Ани Лорак сообщила своим нотариусам о начале бракоразводного процесса с 41-летним Муратом Налчаджиоглу.

Ани Лорак все-таки решилась на непростой шаг и инициировала развод с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В соцсетях звезда пока хранит молчание, однако 6 октября украинские СМИ сообщили, что Ани рассказала своим нотариусам о недавно начавшемся судебном процессе.

Источники издания «Инфотаб» заявили, что в одну из киевских нотариальных контор еще 4 сентября пришло письмо от Лорак, в котором Ани попросила нотариусов не совершать никаких действий с ее недвижимостью (перечень имущества звезда приложила к письму), поскольку у нее начался бракоразводный процесс.

Напомним, полтора месяца назад общественность была шокирована, узнав, что, пока Ани Лорак зарабатывает деньги на жизнь своей семьи, ее супруг, Мурат Налчаджиоглу, проводит время в одном из киевских караоке-клубов в компании молодой красотки Яны Беляевой. Ани Лорак (настоящее имя певицы — Каролина Куек) вышла замуж за гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года. У пары растет семилетняя дочь София.

Фото: Instagram

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