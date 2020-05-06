Мельникова, Собчак, Решетова и другие дерзкие знаменитости, ставшие трогательными мамами сыновей

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова, сыгравшая в популярном сериале дерзкую девчонку, в недавнем откровенном интервью призналась, что в жизни роль мамы далась ей не сразу. К примеру, свое неожиданное для многих поклонников решение побриться налысо она объяснила так: «Желание перемен. Может быть, бунт. Знаете... Все-таки двое детей... Такой бунт после рождения первого ребенка — мне тогда отчаянно хотелось всем доказать, что я все еще актриса, девушка. А с рождением второго сына, наоборот, пришло согласие с этой ролью. Но все равно понадобилось обновление. Захотелось скинуть какой-то балласт... <...> Я почему-то всю дорогу сопротивляюсь женственности. У меня перед глазами потрясающая ролевая модель — моя мама, она невероятная красотка. Я много от нее беру. Но во мне живет и какой-то бунтарский дух. Иногда хочется быть мягкой, нежной. А пацанка, которую их меня не выкурить уже никогда, почему-то идет против». Напомним, что Дарья Мельникова состоит в браке с актером Артуром Смольяниновым уже шесть лет. Пара воспитывает 4-летнего сына Артура и годовалого Марка.

Анастасия Решетова