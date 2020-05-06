Мельникова, Собчак, Решетова и другие дерзкие знаменитости, ставшие трогательными мамами сыновей
Фото: Instagram
Дарья Мельникова
Фото: Instagram
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова, сыгравшая в популярном сериале дерзкую девчонку, в недавнем откровенном интервью призналась, что в жизни роль мамы далась ей не сразу. К примеру, свое неожиданное для многих поклонников решение побриться налысо она объяснила так: «Желание перемен. Может быть, бунт. Знаете... Все-таки двое детей... Такой бунт после рождения первого ребенка — мне тогда отчаянно хотелось всем доказать, что я все еще актриса, девушка. А с рождением второго сына, наоборот, пришло согласие с этой ролью. Но все равно понадобилось обновление. Захотелось скинуть какой-то балласт... <...> Я почему-то всю дорогу сопротивляюсь женственности. У меня перед глазами потрясающая ролевая модель — моя мама, она невероятная красотка. Я много от нее беру. Но во мне живет и какой-то бунтарский дух. Иногда хочется быть мягкой, нежной. А пацанка, которую их меня не выкурить уже никогда, почему-то идет против». Напомним, что Дарья Мельникова состоит в браке с актером Артуром Смольяниновым уже шесть лет. Пара воспитывает 4-летнего сына Артура и годовалого Марка.
Анастасия Решетова
Фото: Instagram
Анастасия Решетова — девушка не робкого десятка. Возлюбленная Тимати любит экстремальные виды спорта, руководит собственным бизнесом, носит дерзкие рокерские косухи и кожаные вещи. Она может жестко ответить на нападки хейтеров в Сети или же просто высмеять обидчиков. Передвигаться Анастасия предпочитает на большом черном «Гелендвагене», который некоторые сравнивают с танком, а дома у нее разгуливают кошки породы «каракет», пугающие многих своими размерами и близким родством с дикими собратьями. После рождения первенца она продемонстрировала себя с новой стороны — теперь она заботливая и трогательная мама, которая регулярно публикует в Instagram фото сына Ратмира и с удовольствием рассказывает о том, как он растет, как делает первые успехи, что любит, а что нет, на кого он больше похож... В общем, вы поняли. «Мне кажется, что у меня скоро будет сахарный передоз... »,— подписала она недавние снимки малыша.
Ксения Собчак
Фото: Eastnews
Наверное, о том, что Ксения Собчак весьма прохладно относилась к детям, которых несколько лет неосторожно назвала «маленькими гаденышами», знают все. Растопить ее сердце удалось малышу Платону в 2016 году от теперь уже бывшего супруга Максима Виторгана. Недавно Ксения Анатольевна рассказала о том, как рождение сына изменило ее характер. «Картина "Жизнь внесла свои коррективы" или "Собчак и маленькие гаденыши". А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои или я одна такая?», — подписала она трогательное фото с сыном и дочерью своих друзей.
Юлия Снигирь
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Снигирь всегда была обаятельной и женственной красоткой, но при этом на публике старалась вести себя довольно сдержанно и холодно, отказывалась обсуждать личную жизнь и стойко держала оборону, когда кто-то задавал лишние вопросы. Буквально расцвела актриса после появления на свет сына Федора, которого она родила в 2016-м от коллеги Евгения Цыганова. Теперь Юлия все чаще публикует в Instagram фотографии с любимым сыном и буквально светится от счастья.
Алена Водонаева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алена Водонаева прославилась в качестве скандальной и дерзкой звезды реалити «Дом-2», потом начала вести довольно провокационный Instagram, в которых резко высказывается о людях и явлениях, которые ей не нравятся. Трогательной и нежной Алена становится, когда показывает своего сына Богдана и рассказывает о его воспитании и отношениях с ним. По словам Водонаевой, мальчик растет настоящим мужчиной и джентльменом, чем на очень гордится.
Виктория Лопырева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Мисс Россия — 2003» Виктория Лопырева не раз заявляла, что не готова к замужеству и рождению детей, поддерживала образ сексуальной и независимой эффектной блондинки и девушки, которая «гуляет сама по себе». Другую Викторию мы узнали после того, как в прошлом году она родила сына Марка-Лионеля. Теперь она регулярно публикует нежные фото с первенцем и рассказывает о том, как он изменил ее жизнь: «Спасибо вселенной за нашего сыночка. Он сделал нашу жизнь еще интереснее и, главное, что ему только год, а мы оба уже чему-то у него научились. Я лично вдруг поняла, что центр нашей вселенной — это он, а не я, как было раньше. Спасибо, что выбрал нас, Марк Лео».
Фото: Instagram, eastnews, starface, getty, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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