Алена Водонаева показала уютное селфи с подросшим красавцем-сыном

«Я и мои дети (так и хочется дописать — от разных браков, что правда). Эскобар — для тех, кто давно просил фотку с ним. А наши летящие брови с сыном — для хейтеров, которые любят писать про ботекс и что именно от него мои брови так летают. Бинго! Как же это гениально», — написала она под фото.