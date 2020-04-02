Алена Водонаева показала уютное селфи с подросшим красавцем-сыном
Алена Водонаева показала, с кем проводит карантин.
«Я и мои дети (так и хочется дописать — от разных браков, что правда). Эскобар — для тех, кто давно просил фотку с ним. А наши летящие брови с сыном — для хейтеров, которые любят писать про ботекс и что именно от него мои брови так летают. Бинго! Как же это гениально», — написала она под фото.
«Я не знала какое выбрать фото, публикую все. Наша маленькая семья», — добавила она.
Фото и видео: Instagram
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