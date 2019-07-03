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«Танк» Решетовой, «стальная» подруга Собчак, 11-метровый «Хаммер» Киркорова: какие авто выбирают знаменитости

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram
3 апреля ежегодно в России отмечается профессиональный праздник сотрудников ГИБДД. В этот день мы решили вспомнить, какие автомобили предпочитают российские знаменитости.

Анастасия Решетова водит крупный и, по мнению некоторых, совсем не женский автомобиль Mercedes-Benz G500 4×4. Сама Настя прекрасно чувствует себя за рулем этого «танка» и заявляет, что в него умещаются все необходимые ей вещи. Подарил Решетовой этого милого гиганта ее нынешний жених, рэпер Тимати, от которого она скоро родит первенца. Тимати тоже любит «Гелики», а также более маневренные спортивные авто.

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Тимати

Фото: Instagram

Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров всегда любил быть в центре внимания. Именно поэтому несколько лет назад певец приобрез 11-метровый Hummer. Позднее артист решил продать слишком вычурное авто и продолжил пополнять свой автопарк новыми, более лаконичными моделями.

Hummer Филиппа Киркорова

Фото: Instagram

Ксения Собчак передвигается на автомобиле марки Audi, который нежно называет своей «стальной» подругой.

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Ксения Собчак

Фото: Instagram

«Моя новая стальная, почти как я, подружка А8», — подписала Ксения Анатольевна снимок с любимым авто.

Больше знаменитостей с любимыми автомобилями — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: instagram, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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