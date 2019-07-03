«Танк» Решетовой, «стальная» подруга Собчак, 11-метровый «Хаммер» Киркорова: какие авто выбирают знаменитости

Анастасия Решетова водит крупный и, по мнению некоторых, совсем не женский автомобиль Mercedes-Benz G500 4×4. Сама Настя прекрасно чувствует себя за рулем этого «танка» и заявляет, что в него умещаются все необходимые ей вещи. Подарил Решетовой этого милого гиганта ее нынешний жених, рэпер Тимати, от которого она скоро родит первенца. Тимати тоже любит «Гелики», а также более маневренные спортивные авто.