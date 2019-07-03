«Танк» Решетовой, «стальная» подруга Собчак, 11-метровый «Хаммер» Киркорова: какие авто выбирают знаменитости

Анастасия Решетова водит крупный и, по мнению некоторых, совсем не женский автомобиль Mercedes-Benz G500 4×4. Сама Настя прекрасно чувствует себя за рулем этого «танка» и заявляет, что в него умещаются все необходимые ей вещи. Подарил Решетовой этого милого гиганта ее нынешний жених, рэпер Тимати, от которого она скоро родит первенца. Тимати тоже любит «Гелики», а также более маневренные спортивные авто.
Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров всегда любил быть в центре внимания. Именно поэтому несколько лет назад певец приобрез 11-метровый Hummer. Позднее артист решил продать слишком вычурное авто и продолжил пополнять свой автопарк новыми, более лаконичными моделями.
Фото: Instagram
Ксения Собчак передвигается на автомобиле марки Audi, который нежно называет своей «стальной» подругой.
«Моя новая стальная, почти как я, подружка А8», — подписала Ксения Анатольевна снимок с любимым авто.
Больше знаменитостей с любимыми автомобилями — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, eastnews, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!