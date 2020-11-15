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Maruv в алой комбинации, Дайнеко в портупее со сверкающим топом и другие яркие образы недели

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Maruv

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Несмотря на пандемию, светская жизнь незадолго до Нового года в столице продолжает кипеть. Мы выбрали самые яркие образы знаменитостей на прошедшей неделе, которые приняли участие в различных праздничных концертах, посетили кинопремьеры и церемонии вручения премий.

В московском кинотеатре «Иллюзион» на минувшей неделе состоялся закрытый показ сериала «Перевал Дятлова». Самой яркой девушкой вечера стала Maruv, появившаяся на мероприятии в сексуальном алом платье-комбинации с глубоким декольте и в черных высоких атласных перчатках.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Звезды девяностых, нулевых и не только на минувшей неделе исполнили хиты во время съемок концерта «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые Хиты». Виктория Дайнеко появилась перед публикой в брючном костюме, который дополнила блестящим бюстгальтером, ботфортами и портупеей.

Анита Цой

Анита Цой

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Анита Цой дополнила блестящее короткое платье-футболку кожаными ботфортами, а завершила образ дерзкой укладкой и ярким нестандартным макияжем. Кто скажет, что певице скоро исполнится 50 лет?!

Наталья Чистякова-Ионова

Наталья Чистякова-Ионова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

31 декабря сразу после боя курантов в эфир выйдет шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», в котором приняла участие Глюк`oZa. Певица появилась перед камерами в «космическом» комбинезоне, подчеркнувшем ее идеальную фигуру. Стилисты нанесли певице яркий макияж с акцентом на глаза и сделали гладкую укладку с высоким хвостом.

Полина Гагарина

Полина Гагарина

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Полина Гагарина, ставшая самой хрупкой внешне девушкой российского шоу-бизнеса, подчеркнула точеную фигуру зеркальным мини-платьем.

Жасмин

Жасмин

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Жасмин позировала фотографам, нарядившись в латексный плащ ярко-розового цвета.

Зара

Зара

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Зара для съемок выбрала необычное двойное платье оригинального кроя. Одна его половина целомудренно скрывала фигуру, другая — из сетки — откровенно подчеркивала.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В МХАТ им. М. Горького состоялась очередная церемония вручения премии «GQ Человек года». Ксения Собчак позировала фотографам в стильном и необычном брючном костюме с объемными рукавами цвета фуксии.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Анна Седокова, в лучшим традициях продемонстрировала на том же мероприятии пышный бюст в платье с глубоким декольте. Пока многие критикуют певицу, мы восхищаемся тем, насколько она остается верной себе и своему стилю.

Елка

Елка

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Елка выбрала эффектный брючный костюм oversize ярко-горчичного цвета, который дополнила желтой рубашкой.

Паулина Андреева и Юлия Снигирь

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Паулина Андреева

Фото: Пресс-служба

Паулина Андреева и Юлия Снигирь появились на премьере фильма «Цой» в серых костюмах разных оттенков. Несмотря на сдержанный цвет нарядов и строгий крой, выглядели актрисы очень эффектно и стильно.

Надежда Оболенцева

Надежда Оболенцева

Фото: Пресс-служба

Надежда Оболенцева сияла на красной ковровой дорожке дерзким взглядом и шикарным колье, нарядившись в стильный и сексуальный кожаный костюм.

Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская

Фото: Пресс-служба

В киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО. Арт» состоялась премьера фильма Томаса Винтерберга «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Олеся Судзиловская появилась на мероприятии в кожаных брюках и шелковой блузе насыщенного оттенка.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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