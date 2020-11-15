Maruv в алой комбинации, Дайнеко в портупее со сверкающим топом и другие яркие образы недели
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В московском кинотеатре «Иллюзион» на минувшей неделе состоялся закрытый показ сериала «Перевал Дятлова». Самой яркой девушкой вечера стала Maruv, появившаяся на мероприятии в сексуальном алом платье-комбинации с глубоким декольте и в черных высоких атласных перчатках.
Виктория Дайнеко
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Звезды девяностых, нулевых и не только на минувшей неделе исполнили хиты во время съемок концерта «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые Хиты». Виктория Дайнеко появилась перед публикой в брючном костюме, который дополнила блестящим бюстгальтером, ботфортами и портупеей.
Анита Цой
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Анита Цой дополнила блестящее короткое платье-футболку кожаными ботфортами, а завершила образ дерзкой укладкой и ярким нестандартным макияжем. Кто скажет, что певице скоро исполнится 50 лет?!
Наталья Чистякова-Ионова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
31 декабря сразу после боя курантов в эфир выйдет шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!», в котором приняла участие Глюк`oZa. Певица появилась перед камерами в «космическом» комбинезоне, подчеркнувшем ее идеальную фигуру. Стилисты нанесли певице яркий макияж с акцентом на глаза и сделали гладкую укладку с высоким хвостом.
Полина Гагарина
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Полина Гагарина, ставшая самой хрупкой внешне девушкой российского шоу-бизнеса, подчеркнула точеную фигуру зеркальным мини-платьем.
Жасмин
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Жасмин позировала фотографам, нарядившись в латексный плащ ярко-розового цвета.
Зара
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Зара для съемок выбрала необычное двойное платье оригинального кроя. Одна его половина целомудренно скрывала фигуру, другая — из сетки — откровенно подчеркивала.
Ксения Собчак
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В МХАТ им. М. Горького состоялась очередная церемония вручения премии «GQ Человек года». Ксения Собчак позировала фотографам в стильном и необычном брючном костюме с объемными рукавами цвета фуксии.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова, в лучшим традициях продемонстрировала на том же мероприятии пышный бюст в платье с глубоким декольте. Пока многие критикуют певицу, мы восхищаемся тем, насколько она остается верной себе и своему стилю.
Елка
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елка выбрала эффектный брючный костюм oversize ярко-горчичного цвета, который дополнила желтой рубашкой.
Паулина Андреева и Юлия Снигирь
Фото: Пресс-служба
Паулина Андреева и Юлия Снигирь появились на премьере фильма «Цой» в серых костюмах разных оттенков. Несмотря на сдержанный цвет нарядов и строгий крой, выглядели актрисы очень эффектно и стильно.
Надежда Оболенцева
Фото: Пресс-служба
Надежда Оболенцева сияла на красной ковровой дорожке дерзким взглядом и шикарным колье, нарядившись в стильный и сексуальный кожаный костюм.
Олеся Судзиловская
Фото: Пресс-служба
В киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО. Арт» состоялась премьера фильма Томаса Винтерберга «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Олеся Судзиловская появилась на мероприятии в кожаных брюках и шелковой блузе насыщенного оттенка.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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