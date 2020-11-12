Дерзкая Дайнеко в топе в стразах, Лолита в блестках и другие звезды на дискотеке «золотых» хитов

На концерте телеканала «МУЗ-ТВ» — «Дискотека Золотые хиты» — зрителей ждет полное погружение в атмосферу лихих 90-х и гламурных «нулевых». Кумиры нескольких поколений подарят незабываемую атмосферу воспоминаний и приятной ностальгии. На одной сцене соберутся короли танцпола тех времен и порадуют поклонников хитами, которые в разные годы взрывали музыкальные хит-парады.

В эфире телеканала выступят около сорока артистов, которые исполнят более ста хитов. За настроение на сцене отвечают «Иванушки International», группа «Вирус», Акула, «НА-На», «Отпетые Мошенники», «Город 312», «Корни», «Фабрика», Шура, «Дискотека Авария», Митя Фомин, Диана Гурцкая, Юлия Савичева, Паскаль, Никита, Александр Шоуа, Инна Маликова, Сосо Павлиашвили, Вика Дайнеко, Наталья Гулькина, Лолита, Катя Лель, Анна Семенович и другие.

Виктория Дайнеко появилась перед публикой в брючном костюме, который дополнила блестящим бюстгальтером, ботфортами и портупией. Экс-участница группы «t.A.T.u.» Лена Катина тоже выбрала дерзкий образ — кожаные жилетку и брюки.