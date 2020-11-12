Роковая Maruv в алом платье, элегантная Ахмедова и другие звезды на показе «Перевала Дятлова»
Фото: Пресс-служба
Первыми картину оценили Maruv, Сабина Ахмедова, Владимир Яглыч, Денис Симачев, режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Юрий Быков, телеведущие Дмитрий Шепелев и Вячеслав Манучаров, музыкант и тикток-блогер Даня Милохин и многие другие.
Самой яркой девушкой вечера стала Maruv, появившаяся на мероприятии в сексуальном алом платье-комбинации с глубоким декольте и в черных высоких атласных перчатках. Певица исполнила заглавный трек сериала, подарив вторую жизнь знаменитой лирической композиции Олега Анофриева «Есть только миг».
Более скромный образ предпочла Сабина Ахмедова. Актриса позировала фотографам в элегантном костюме с необычным пиджаком с обнаженными плечами.
Фото: Пресс-служба
Исполнительница главной роли Мария Луговая появилась на показе в романтичном светлом платье с цветочным принтом, которое дополнила лодочками нежно-персикового оттенка. Вместе с ней фотографам позировал Петр Федоров, также сыгравший одну из ведущих ролей в сериале.
Фото: Пресс-служба
Проект первым зрителям также представили его создатели и актеры, в числе которых были Валерий Федорович, Евгений Никишов, Иван Мулин, Ирина Лукина и многие другие.
Действие ленты происходит зимой 1959 года в Уральских горах. Группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло с туристами? Погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина. Отправившись на место происшествия, Костин понимает, что в этом деле слишком много деталей, которые не укладываются ни в одну из версий.
Премьера сериала состоится 16 ноября на «ТНТ».
Фото: пресс-служба
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