Роковая Maruv в алом платье, элегантная Ахмедова и другие звезды на показе «Перевала Дятлова»

Первыми картину оценили Maruv, Сабина Ахмедова, Владимир Яглыч, Денис Симачев, режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Юрий Быков, телеведущие Дмитрий Шепелев и Вячеслав Манучаров, музыкант и тикток-блогер Даня Милохин и многие другие.

Самой яркой девушкой вечера стала Maruv, появившаяся на мероприятии в сексуальном алом платье-комбинации с глубоким декольте и в черных высоких атласных перчатках. Певица исполнила заглавный трек сериала, подарив вторую жизнь знаменитой лирической композиции Олега Анофриева «Есть только миг».

Более скромный образ предпочла Сабина Ахмедова. Актриса позировала фотографам в элегантном костюме с необычным пиджаком с обнаженными плечами.