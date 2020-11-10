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Андреева с Бондарчуком, Снигирь с Цыгановым, Собчак с Богомоловым и другие звезды на премьере фильма «Цой»

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Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: Пресс-служба

В кинотеатре «Иллюзион» при поддержке интеллектуального «Клуба 418» состоялся закрытый светский показ фильма Алексея Учителя «Цой».

Картину представила съемочная группа – режиссер Алексей Учитель, актеры Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Игорь Верник, Виталий Коваленко, Максим Стоянов, Мария Пересильд, автор сценария Савва Минаев, стилист фильма Влад Лисовец и многие другие.

Поддержать Евгения Цыганова, сыгравшего в картине одну из главных ролей, пришла Юлия Снигирь. Фотографам актриса позировала в строгом брючном сером костюме. В похожем образе была перед публикой и Паулина Андреева, повившаяся на показе фильма с мужем Фдором Бондарчуком.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Пресс-служба

Среди первых зрителей показа были Ксения Собчак и Константин Богомолов, Аглая Тарасова, Ирина Пегова, Янина Студилина, Софья Капкова, Надежда Оболенцева и многие другие.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Пресс-служба

Ксения Собчак, в последнее время экспериментирующая со своим стилем, выбрала скромное черно-белое платье, которое дополнила сумкой-авоськой. Супруг Ксении Анатольевны Константин Богомолов решил прорекламировать недавно вышедший с ним в главной роли сериал «Псих» и надел худи с названием этой ленты.

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Юлия Пересильд с дочерьми

Фото: Пресс-служба

Режиссер фильма Алексей Учитель и его супруга Юлия Пересильд позировали фотографам на красной дорожке по отдельности, но вместе с дочками.

По сюжету, Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов, всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

В прокат лента выходит 12 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото и видео: пресс-служба, youtube

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