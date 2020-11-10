Андреева с Бондарчуком, Снигирь с Цыгановым, Собчак с Богомоловым и другие звезды на премьере фильма «Цой»

По сюжету, Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов, всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

В прокат лента выходит 12 ноября. Купить билеты можно здесь.