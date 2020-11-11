Космическая Глюк`oZa, сверкающая Лорак и другие звезды на съемках шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ! 2020»

31 января сразу после боя курантов в эфир телеканала выйдет шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!». В нем примут участие Глюк`oZa, Ани Лорак, Дима Билан, Анита Цой, Зара, «#2Маши», «Фабрика», Анна Семенович, «Дискотека Авария», Юлианна Караулова, Катя Лель, Ирина Дубцова, Николай Басков, Натан, Лолита Милявская и многие другие звезды.

На съемках шоу звезды блистали в ярких, оригинальных, а порой и вовсе необычных нарядах. Наталья Ионова (Глюк`oZa) появилась перед камерами в «космическом стальном» комбинезоне, подчеркнувшем ее идеальную фигуру. Стилисты нанесли певице яркий макияж с акцентом на глаза и сделали гладкую укладку с высоким хвостом.

Ани Лорак также похвасталась точеной фигурой с аппетитными формами, подчеркнув достоинства фигуры сверкающим нарядом с декольте. На ногах артистки красовались «золотые» босоножки на максимально высокой шпильке.