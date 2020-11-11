Космическая Глюк`oZa, сверкающая Лорак и другие звезды на съемках шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ! 2020»
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
31 января сразу после боя курантов в эфир телеканала выйдет шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!». В нем примут участие Глюк`oZa, Ани Лорак, Дима Билан, Анита Цой, Зара, «#2Маши», «Фабрика», Анна Семенович, «Дискотека Авария», Юлианна Караулова, Катя Лель, Ирина Дубцова, Николай Басков, Натан, Лолита Милявская и многие другие звезды.
На съемках шоу звезды блистали в ярких, оригинальных, а порой и вовсе необычных нарядах. Наталья Ионова (Глюк`oZa) появилась перед камерами в «космическом стальном» комбинезоне, подчеркнувшем ее идеальную фигуру. Стилисты нанесли певице яркий макияж с акцентом на глаза и сделали гладкую укладку с высоким хвостом.
Ани Лорак также похвасталась точеной фигурой с аппетитными формами, подчеркнув достоинства фигуры сверкающим нарядом с декольте. На ногах артистки красовались «золотые» босоножки на максимально высокой шпильке.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Зара для съемок выбрала необычное двойное платье оригинального кроя. Одна его половина целомудренно скрывала фигуру, другая — из сетки — откровенно подчеркивала.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Жасмин позировала фотографам, нарядившись в латексный плащ ярко-розового цвета.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Похудевшая после развода Лолита прибыла на съемки шоу в обтягивающем комбинезоне. Певица откровенным нарядом со стразами в очередной раз подчеркнула стройные ноги.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Альбина Джанабаева для выхода свет выбрала более сдержанный, нежели у коллег, костюм: черные брюки и топ, а сверху — жакет over size. Праздничную деталь в образ добавили крупные сверкающие серьги.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Новый год на «МУЗ-ТВ» пройдет в формате драйвового концерта – танцпол и караоке всю ночь, «телемост» с разными городами.
Фото: Светлана Наконечная и Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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