Лопес, Шейк, Кардашьян, Седокова и другие знаменитости с выдающимися пятыми точками: фото

Анна Седокова не раз заявляла, что гордится своими женственными формами и не стремится к модельным стандартам. Певица признается, что любит вкусно поесть, а тело в тонусе держит с помощью спорта, танцев и... секса.

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