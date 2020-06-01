Звездный тренер рассказал, как накачать пятую точку, как у Ким Кардашьян

Вторая важная составляющая получения идеальной попы – хорошее питание. Оно – ключ к долгосрочному успеху. «Многие вознаграждают себя едой за хорошую тренировку или за успех. Но еда должна быть простой и скучной, хоть и разнообразной, только так вы добьетесь успеха», – пояснила Мелисса. В меню обязательно должны быть белки в виде курицы, лосося и диетического мяса, а также сложные углеводы, например, коричневый рис. Третье правило на пути успеху – знание анатомии. Многие люди думают, что, если сделать много выпадов и приседаний, попа станет, как орех, но важно не количество подходов, а их качество и правильность выполнения. Упражнения, которые Ким выполняет ежедневно, чтобы поддерживать свою пятую точку в форме следующие: джампинг джек, махи ногами из положения «стоя на коленях», мостик с весом, оно же толчки тазом, прогулка краба, подъем таза из положения лежа, «Альпинист», выпады, приседания.