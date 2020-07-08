«Вот это персик»: Ирина Шейк засветила упругие ягодицы на домашнем «горячем» селфи

Конечно, такой провокационный кадр не оставил поклонников Ирины равнодушными. «Вот это персик», «Умение позировать и соблазнять ненавязчиво уровня ПРО», «Горячо», «Все заметили отражение в зеркале??!», «Я вижу ее попу», «Шикарна», «Секси», «Провокационно», «Даю подсказку: посмотрите в зеркало за ее спиной. Не благодарите», «Свежа как роза», «Красотка», «Выглядит очень натурально и соблазнительно», «Ирка, ну ты как обычно - хороша», «Попик», «Ириночка,ну ты просто космическая какая-то», «Какие глаза... Но все же смотрят в зеркало на заднем плане, правда?», — пишут они в комментариях.