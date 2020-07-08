«Вот это персик»: Ирина Шейк засветила упругие ягодицы на домашнем «горячем» селфи
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Модель опубликовала в Instagram селфи, на котором позирует с влажными волосами и кожей, без макияжа и в черном нижнем белье. В отражении зеркала, на фоне которого позировала Шейк, подписчики разглядели... ее соблазнительную пятую точку.
Фото: Instagram Ирины Шейк
Конечно, такой провокационный кадр не оставил поклонников Ирины равнодушными. «Вот это персик», «Умение позировать и соблазнять ненавязчиво уровня ПРО», «Горячо», «Все заметили отражение в зеркале??!», «Я вижу ее попу», «Шикарна», «Секси», «Провокационно», «Даю подсказку: посмотрите в зеркало за ее спиной. Не благодарите», «Свежа как роза», «Красотка», «Выглядит очень натурально и соблазнительно», «Ирка, ну ты как обычно - хороша», «Попик», «Ириночка,ну ты просто космическая какая-то», «Какие глаза... Но все же смотрят в зеркало на заднем плане, правда?», — пишут они в комментариях.
Фото: Global Look Press, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!