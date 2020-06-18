Проверка слухов: Мадонна, Кардашьян, Лопес и другие звезды, сделавшие пластику ягодиц
Фото: Getty
Мадонна
Фото: Eastnews
Недавно 61-летняя Мадонна похвасталась пышными формами после разговоров о пластике ягодиц. По слухам, певица увеличила ягодицы. Прямых доказательств этому нет, но селфи, которое популярная певица опубликовала в своем блоге, демонстрирует заметно округлившиеся формы.
Ким Кардашьян
Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz
Семейство Кардашьян известно на весь мир не только тем, что все его члены умеют делать деньги из воздуха, выставляя свою личную жизнь напоказ в собственном реалити-шоу, а потом продавая самую разную продукцию имени себя любимых, но и тем, что все они обожают менять внешность с помощью пластической хирургии. Правда, о большинстве из своих операций они предпочитают не говорить и уверяют, что все у них свое, натуральное. Вот только если посмотреть на их старые фотографии, верится в это с трудом.
Главная звезда семейства Кардашьян — это, конечно, Ким. Ей-то и приписывают больше всего пластических операций. СМИ писали об увеличении груди и ягодиц, ринопластике, филлерах, удалении комков Биша и ребер (!) ради тонкой талии. Свой гордый армянский нос Ким явно сделала более изящным, губы — более пухлыми, а скулы — более выразительными, в ягодицы вставила импланты. Все это она отрицает. Кардашьян уверяет, что просто умеет правильно и эффектно использовать макияж и регулярно занимается фитнесом (поверим на слово?).
Кайли Дженнер
Фото: Globallookpress / face to face
Кайли Дженнер постоянно обвиняют в том, что она слишком старается быть похожей на старшую сестру Ким Кардашьян. Еще бы! Сложно быть юной и неуверенной в себе девушкой, когда у тебя такая старшая сестра, а люди вокруг не самые адекватные. Началось все с того, что какой-то бессердечный мальчик (да и наверняка не красавец) заявил школьнице Кайли, что у нее настолько тонкие губы, что их противно целовать. Услышав такое, Дженнер побежала в клинику и накачала губы. Остальные пластические операции она категорически отрицает. Но, судя по генетике (Кайли родилась от сухопарого олимпийского чемпиона Брюса Дженнера) и ее юношеским фотографиям, увеличением губ в ее случае дело не ограничилось. Такие пышные ягодицы и грудь от упражнений и салатов из капусты не растут.
Дженнифер Лопес
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Женщины семейства Кардашьян подвинулы с пьедестала Дженнифер Лопес, которая до их мощного натиска считалась обладательницей самой эффектной пятой точки среди звезд шоу-бизнеса. Певица всегда подчеркивает пышные ягодицы нарядами и концертными костюмами и продолжает отрицать, что делала пластику. Но глядя на старые фото Лопес, сложно поверить, что попу можно так накачать приседаниями.
Эмбер Роуз
Фото: Eastnews
Эмбер Роуз является бывшей девушкой нынешнего супруга Ким Кардашьян Канье Уэста. Судя по внешности (и пышным формам) модели, она, как и Ким, явно соответствует стандартам красоты музыканта.
Хайди Монтаг
Фото: Eastnews
Хайди Монтаг прославилась не столько благодаря таланту телеведущей, сколько из-за пристрастию к пластической хирургии. К примеру, в одном из интервью она призналась, что в один день сделала сразу несколько операций.
Игги Азалия
Фото: Eastnews
В 2016 формы австралийской певицы Игги Азалии впечатляюще изменились. Многие поклонники звезды отметили, что выглядит она теперь неэстетично и неестественно, а другим очень даже понравилось.
Блэк Чайна
Фото: Eastnews
Блэк Чайна — девушка, которая настолько увлеклась пластикой, что поклонники и критики давно желают ей остановиться.
Ники Минаж
Фото: Globallookpress / face to face
Ники Минаж активно стремиться к образу сексуальной эффектной красотки с пышными формами. При этом она выглядит все менее и менее естественно.
Николь Остин
Фото: Globallookpress / face to face
Блондинку с формами Николь Остин подозревают в том, что она слишком увлекалсь пластикой.
Карди Би
Фото: Globallookpress / face to face
Карди Би не является поклонницей естественной красоты. У певицы огромные грудь и попа, ресницы, ногти... И так далее.
Анастасия Квитко
Фото: instagram / @anastasiyakvitko
Ежедневно количество подписчиков Instagram Анастасии Квитко растет на несколько сотен пользователей. В своем микроблоге модель выкладывает откровенные фото, которых ждут более одиннадцати миллионов пользователей. Анастасия не скрывает: за аппетитные формы она благодарна современной индустрии красоты.
Фото: getty, globallookpress, eastnews, instagram, dpa
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