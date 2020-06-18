Проверка слухов: Мадонна, Кардашьян, Лопес и другие звезды, сделавшие пластику ягодиц

Семейство Кардашьян известно на весь мир не только тем, что все его члены умеют делать деньги из воздуха, выставляя свою личную жизнь напоказ в собственном реалити-шоу, а потом продавая самую разную продукцию имени себя любимых, но и тем, что все они обожают менять внешность с помощью пластической хирургии. Правда, о большинстве из своих операций они предпочитают не говорить и уверяют, что все у них свое, натуральное. Вот только если посмотреть на их старые фотографии, верится в это с трудом.

Главная звезда семейства Кардашьян — это, конечно, Ким. Ей-то и приписывают больше всего пластических операций. СМИ писали об увеличении груди и ягодиц, ринопластике, филлерах, удалении комков Биша и ребер (!) ради тонкой талии. Свой гордый армянский нос Ким явно сделала более изящным, губы — более пухлыми, а скулы — более выразительными, в ягодицы вставила импланты. Все это она отрицает. Кардашьян уверяет, что просто умеет правильно и эффектно использовать макияж и регулярно занимается фитнесом (поверим на слово?).

Кайли Дженнер