31-летняя Адель экстремально похудела после развода с мужем

Издание уточняет, что благодаря занятиям пилатесом певица сбросила более шести килограммов, однако поклонники уверены, что Адель потеряла намного больше. «Королева», «Роскошная», «Худенькая сейчас», — обсуждают снимок в блоге Адель фолловеры.

Напомним, весной этого года стало известно, что певица рассталась со своим супругом Саймоном Конекки. Отношения Адель и Саймона начались в 2011 году, еще через год у них родился сын Анджело. В марте 2017 года пара сыграла тайную свадебную церемонию в Лос-Анджелесе. Адель заявляла, что для нее на первом месте ребенок, потом она сама и после уже работа.