31-летняя Адель экстремально похудела после развода с мужем
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
31-летняя певица Адель славилась не только мощным голосом, но и своими пышными формами.
Однако на свежих снимках, попавших в Сеть, в стройной красотке с трудом можно узнать изменившуюся Адель. Как сообщает Daily Mail, на днях певица побывала на дне рождения рэпера Дрейка. Для мероприятия Адель выбрала черное бархатное платье Etro, которое дополнила массивными серьгами. Строгий наряд с декольте бардо и объемными рукавами подчеркнул изменившуюся фигуру блондинки.
Издание уточняет, что благодаря занятиям пилатесом певица сбросила более шести килограммов, однако поклонники уверены, что Адель потеряла намного больше. «Королева», «Роскошная», «Худенькая сейчас», — обсуждают снимок в блоге Адель фолловеры.
Напомним, весной этого года стало известно, что певица рассталась со своим супругом Саймоном Конекки. Отношения Адель и Саймона начались в 2011 году, еще через год у них родился сын Анджело. В марте 2017 года пара сыграла тайную свадебную церемонию в Лос-Анджелесе. Адель заявляла, что для нее на первом месте ребенок, потом она сама и после уже работа.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpres
Видео: YouTube
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