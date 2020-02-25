Елена Степаненко впервые за долгое время появилась на публике. Звезда эстрады побывала на съемках со своим коллегой Сергеем Дроботенко. 66-летняя Елена Григорьевна тяжело переживала развод с Евгением Петросяном и предпочитала не выходить в свет некоторое время. Сергей Дроботенко в своем Instagram показал, как сейчас, год спустя после развода выглядит Елена Степаненко. И ее вид удивил поклонников. Елена Григорьевна, по сведениям «Комсомольской правды», похудела на 46 килограммов и изменилась до неузнаваемости. «Елена красотка», «Елене, явно, развод пошел на пользу. Хорошеет с каждым днем!», «Старость не куда не денешь, пожилая женщина. Ну и что красивого?», «Как чувство свободы улучшает цвет лица и настроение», «Обожаю Степаненко! Всегда нравилась, огонь женщина! Талантище! Всегда нравилась даже больше, чем Петросян», «Офигеть, я не узнала сразу. Так держать. Что ни делается, все к лучшему», «Похудела так. После развода женщины всегда молодеют!», «Е-мое, зачем Елена Степаненко тааааак сильно похудела?», — разделились мнения подписчиков Сергея Дроботенко. Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко в 2018 году. Их брак длился 33 года. Причиной расставания известных супругов стала молодая помощница артиста Татьяна Брухунова. Хотя сама отрицает факт того, что стала разлучницей. «У них не было отношений, не было семьи. Это были просто партнеры», — заявляла она.В декабре 2019 года стало известно, что Петросян и Брухунова поженились. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: Instagram, Starface, East NewsВидео: Петросян LiveПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!