Коронавирус краcоте не помеха: Асмус, Ивлеева и другие звезды, которые сами подстриглись во время самоизоляции
Фото: Instagram
Кристина Асмус
Фото: Instagram
Кристина Асмус приняла участие в съемке для издания Peopletalk, где прямо в кадре отрезала длинные волосы. «Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь))))) Пока салоны красоты на карантине, я постриглась в объективе гениального @flea_view», — удивила она подписчиков своего блога.
Настя Ивлеева
Фото: Instagram
Настя Ивлеева в самоизоляции сама себе сделала стрижку и покрасилась в розовый цвет. Во время одного из своих прямых эфиров популярная ведущая и блогер показала, как отрезает себе волосы, а потом продемонстрировала результат. На снимках она позировала с каре розового оттенка и в розовом пиджаке. Сама себя она в подписи к фото сравнила с Барби.
Ольга Бузова
Фото: Instagram
Ольга Бузова отстригла себе волосы в прямом эфире из-за спора c популярным блогером. Итоговый результат поначалу не очень устроил телезвезду: «Что я наделала», — написала Бузова. Однако потом Ольга изменила свое мнение: «Я создаю новый тренд. В эпоху пандемии, когда не работают парикмахерские, давайте всем прямое каре, как у меня».
Лолита Милявская
Фото: Instagram
«Нет, это не челлендж от Ольги Бузовой, нет. Просто все надоело, все это надоело», — заявила певица и обрезала волосы на глазах своих подписчиков. «Изменить себя, не изменив себе», — подписала публикацию Милявская.
Ольга Куриленко
Фото: Instagram
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко сама отрезала себе челку и показала результат. «Сама себе постригла челку и на последней фото вы можете увидеть в каком состоянии моя челка, когда я просыпаюсь — потому что у меня вьются волосы», — написала актриса.
Белла Хадид
Фото: Instagram
Белла Хадид тоже заскучала в самоизоляции и решилась на бьюти-эксперимент. Топ-модель собственноручно отрезала рваную дерзкую челку, а потом провела опрос среди подписчиков: «Доверили бы мне отрезать вам челку? Только честно!» 81 % подписчиков ответил положительно. Затем Белла и вовсе так увлеклась, что подстригла одну из своих подруг и предложила свои парикмахерские услуги желающим.
Фото: instagram
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