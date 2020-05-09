Коронавирус краcоте не помеха: Асмус, Ивлеева и другие звезды, которые сами подстриглись во время самоизоляции

Настя Ивлеева в самоизоляции сама себе сделала стрижку и покрасилась в розовый цвет. Во время одного из своих прямых эфиров популярная ведущая и блогер показала, как отрезает себе волосы, а потом продемонстрировала результат. На снимках она позировала с каре розового оттенка и в розовом пиджаке. Сама себя она в подписи к фото сравнила с Барби.

Ольга Бузова