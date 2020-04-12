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Ольга Бузова отстригла себе волосы из-за спора: «Что я наделала?»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Instagram Ольги Бузовой

Певица и телеведущая продемонстрировала новую стрижку.

Вторая неделя самоизоляции подходит к концу, а баттл Ольги Бузовой с блогерами продолжается. Накануне заданиями на слабО певица и телеведущая обменивалась с одним из самых популярных блогеров рунета Гусейном Гасановым. «Оля, ты очень любишь свои волосы, так отрежь их», — дал певице задание Гусейн. Стрижка Ольге далась непросто, более того, ей пришлось прибегнуть к помощи подруги, чтобы выровнять длину.

Вероятно, итоговый результат не очень устроил телезвезду: «Что я наделала», — подписала Бузова видео с итогом стрижки.

Однако певица даже в этой ситуации не унывает: «Я создаю новый тренд. В эпоху пандемии, когда не работают парикмахерские, давайте всем прямое каре, как у меня». Правда, на следующее утро Ольга призналась, что не узнала себя в зеркале.

Напомним, несколько дней назад Ольга Бузова всполошила Сеть округлившимся животом и заявлением о своей беременности — как выяснилось, это было одно из заданий баттла девушки и ее возлюбленного, Давида Манукяна. Пока одни подписчики поздравляли Ольгу с грядущим пополнением, другие отмечали, что розыгрыш удался.

А вам нравится преображение Ольги Бузовой?

Фото и видео: Instagram

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