Ольга Бузова отстригла себе волосы из-за спора: «Что я наделала?»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
Вторая неделя самоизоляции подходит к концу, а баттл Ольги Бузовой с блогерами продолжается. Накануне заданиями на слабО певица и телеведущая обменивалась с одним из самых популярных блогеров рунета Гусейном Гасановым. «Оля, ты очень любишь свои волосы, так отрежь их», — дал певице задание Гусейн. Стрижка Ольге далась непросто, более того, ей пришлось прибегнуть к помощи подруги, чтобы выровнять длину.
Вероятно, итоговый результат не очень устроил телезвезду: «Что я наделала», — подписала Бузова видео с итогом стрижки.
Однако певица даже в этой ситуации не унывает: «Я создаю новый тренд. В эпоху пандемии, когда не работают парикмахерские, давайте всем прямое каре, как у меня». Правда, на следующее утро Ольга призналась, что не узнала себя в зеркале.
Напомним, несколько дней назад Ольга Бузова всполошила Сеть округлившимся животом и заявлением о своей беременности — как выяснилось, это было одно из заданий баттла девушки и ее возлюбленного, Давида Манукяна. Пока одни подписчики поздравляли Ольгу с грядущим пополнением, другие отмечали, что розыгрыш удался.
А вам нравится преображение Ольги Бузовой?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!