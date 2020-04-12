Ольга Бузова отстригла себе волосы из-за спора: «Что я наделала?»

Вторая неделя самоизоляции подходит к концу, а баттл Ольги Бузовой с блогерами продолжается. Накануне заданиями на слабО певица и телеведущая обменивалась с одним из самых популярных блогеров рунета Гусейном Гасановым. «Оля, ты очень любишь свои волосы, так отрежь их», — дал певице задание Гусейн. Стрижка Ольге далась непросто, более того, ей пришлось прибегнуть к помощи подруги, чтобы выровнять длину.