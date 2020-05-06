Очевидные признаки бедности, которые вы пытаетесь скрыть (но еще больше выдаете себя)
Неопрятный внешний вид и копии брендов
Тема про фейки, кажется, не иссякнет никогда – многие люди для себя давно уже уяснили, что копии, насколько бы искусно они были выполнены, не позволят произвести достойное впечатление на окружающих (поверьте, любую подделку легко отличить, поэтому лучше приобретать недорогие, но качественные бренды, чем пытаться облачиться в «тяжелый» люкс с ног до головы). Психологи напоминают, что личности, которые активно выставляют свою роскошь на показ, на самом деле просто пытаются самоутвердиться, обрести уверенность и во всеуслышание заявить, что раз они себе это могут позволить, значит они по-настоящему круты. Успешные же люди не будут хвастаться своими доходами, но при общении с ними вы сразу поймете, что их время дорогого стоит и за одну минуту они зарабатывают намного больше, чем вы за месяц. При этом они будут держаться максимально вежливо и просто, в отличие от тех, кто пытается набить себе цену и прихвастнуть. Что касается неопрятного внешнего вида, то на это также требуется время и средства, которых у людей со скромным достатком как раз и нет. Поэтому они пытаются придать себе лоск ограниченными средствами, но тем самым еще больше подчеркивают свое незавидное финансовое положение.
Чувство жалости к себе
Те, кто пытается скрыть свой реальный достаток, привыкли всегда и во всем винить окружающих и прикрывать свою лень и безынициативность несправедливостью мира. Вместо того, чтобы придумать какую-нибудь гениальную идею, которая позволит им прославиться и разбогатеть, они будут сетовать на то, что в отличие от многих успешных людей, которым просто повезло родиться в обеспеченных семьях или в свое время вытянуть счастливый билет, они вынуждены довольствоваться тем, что у них есть сейчас. Да, они будут мечтать о богатстве, о статусе и положении в обществе, но и пальцем не пошевелят, чтобы приблизиться к своей мечте. Вот если бы кто-то принес им все на блюдечке, то они бы, так и быть, приняли бы этот дар, а иначе зачем напрягаться и тратить свою энергию впустую.
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Необъяснимая скупость
Большинство людей с менталитетом бедняка экономят там, где это не нужно и сорят деньгами там, где было бы разумно не тратить лишнюю копейку. Другими словами, поступают ровно наоборот и зачастую сами не могут объяснить логичность своих поступков. Например, вместо того чтобы накопить необходимую сумму и приобрести ту вещь, о которой давно мечтали, они берут кредит, переплачивают проценты, попадают на штрафы (в случае несвоевременного внесения платежа) и так далее. Поэтому и товар им в итоге обходится намного дороже, чем если бы они немного подождали, собрали нужную сумму или дождались акций и скидок. И наоборот, там, где не стоит экономить (товары первой необходимости, регулярное медицинское обследование, качественные продукты питания и так далее) они будут считать каждую копейку и поступать вопреки здравому смыслу.
Боязнь «больших денег»
Люди, живущие не по средствам, могут лишь рассуждать «вот, если бы у меня было много денег, то я бы…», но обычно дальше подобных мечтаний дела не идут. Если им вдруг в руки попадает сумма чуть больше той, которую они привыкли получать ежемесячно, то они теряются и не понимают, что с ней делать. Прекрасный пример – выигрыш в лотерею. Многие из тех, кому удалось сорвать крупный джекпот вместо того, чтобы грамотно распорядиться финансами и получить дополнительный доход, очень быстро спускают все деньги и остаются ни с чем. А все потому, что они не привыкли к большим суммам и не обладают финансовой грамотностью. Им страшно, что они могут потерять все деньги или, кто-то может их обворовать, поэтому подсознательно спешат расстаться с ними. Что в итоге и происходит.
Неподобающие манеры и речь
Как бы не старались некоторые казаться лучше, чем они есть на самом деле, однако манеры и безграмотная речь выдадут истинное положение дел. И тогда никакие статусные вещи, и дорогостоящая бижутерия не скроет их невежество и неумение держаться в обществе. Успешные люди много времени уделяют образованию и стараются не зацикливаться на чем-то одном, а расширять свой кругозор и развиваться. А вот личности с менталитетом бедняка, напротив, считают это пустой тратой времени и денег и предпочитают тратить средства на удовлетворение сиюминутных потребностей вместо того, чтобы вкладывать в свое развитие и тем самым изменить свою жизнь к лучшему.
Выбор мгновенной выгоды
Еще один красноречивый признак бедных людей – желание получить все и сразу. Они не привыкли мыслить на перспективу и считают, что мгновенная выгода лучше большой прибыли в будущем. Например, они сокрушаются о небольшой заработной плате в настоящем, не понимая, что если будут прокачивать свои профессиональные навыки и начнут продвигаться по службе, то и их зарплата существенно вырастет (поэтому вместо того, чтобы переживать о том, что приходится тратить время на бесперспективную работу, лучше подумать, что можно сделать, чтобы получить должность мечты, занять руководящую позицию или обеспечить себе дополнительные бонусы и премию).
Фото: Pexels.com
Жизнь не по средствам
Вместо того, чтобы взять себя в руки и уже «быть», а «не казаться», люди отчаянно нуждающиеся в деньгах, будут тратить последние средства на статусные, как им кажется, вещи, чтобы соответствовать их представлениям об успешной и беззаботной жизни. Увы, но это лишь усугубляет их положение и вместо того, чтобы оптимизировать свои расходы и жить по средствам, они загоняют себя в долговую яму, из которой без посторонней помощи бывает выбраться весьма непросто. К тому же, дорогостоящая вещица, взятая в кредит, радовать будет какое-то время, а вот выплачивать за нее деньги и закрывать дыры в бюджете придется еще долго.
Требовательность к людям
Люди, стесненные в денежных средствах, обычно закрывают глаза на собственные недостатки, но при этом не прощают окружающим малейшие промахи. Им кажется, что все вокруг им должны и чем скорее они им это компенсируют, тем лучше. При этом сами бедняки не пытаются измениться в лучшую сторону или хоть что-то предпринять, чтобы к ним пришел материальный достаток. Вместо этого они будут ждать милости от судьбы и надеяться, что однажды к ним в дом постучится какой-нибудь олигарх и осчастливит их приличной суммой денег. За что? Да просто так, потому что они этого достойны, по их мнению.
Фото: Pexels.com
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