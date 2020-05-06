Очевидные признаки бедности, которые вы пытаетесь скрыть (но еще больше выдаете себя)

Необъяснимая скупость

Большинство людей с менталитетом бедняка экономят там, где это не нужно и сорят деньгами там, где было бы разумно не тратить лишнюю копейку. Другими словами, поступают ровно наоборот и зачастую сами не могут объяснить логичность своих поступков. Например, вместо того чтобы накопить необходимую сумму и приобрести ту вещь, о которой давно мечтали, они берут кредит, переплачивают проценты, попадают на штрафы (в случае несвоевременного внесения платежа) и так далее. Поэтому и товар им в итоге обходится намного дороже, чем если бы они немного подождали, собрали нужную сумму или дождались акций и скидок. И наоборот, там, где не стоит экономить (товары первой необходимости, регулярное медицинское обследование, качественные продукты питания и так далее) они будут считать каждую копейку и поступать вопреки здравому смыслу.

Боязнь «больших денег»

Люди, живущие не по средствам, могут лишь рассуждать «вот, если бы у меня было много денег, то я бы…», но обычно дальше подобных мечтаний дела не идут. Если им вдруг в руки попадает сумма чуть больше той, которую они привыкли получать ежемесячно, то они теряются и не понимают, что с ней делать. Прекрасный пример – выигрыш в лотерею. Многие из тех, кому удалось сорвать крупный джекпот вместо того, чтобы грамотно распорядиться финансами и получить дополнительный доход, очень быстро спускают все деньги и остаются ни с чем. А все потому, что они не привыкли к большим суммам и не обладают финансовой грамотностью. Им страшно, что они могут потерять все деньги или, кто-то может их обворовать, поэтому подсознательно спешат расстаться с ними. Что в итоге и происходит.

Неподобающие манеры и речь

Как бы не старались некоторые казаться лучше, чем они есть на самом деле, однако манеры и безграмотная речь выдадут истинное положение дел. И тогда никакие статусные вещи, и дорогостоящая бижутерия не скроет их невежество и неумение держаться в обществе. Успешные люди много времени уделяют образованию и стараются не зацикливаться на чем-то одном, а расширять свой кругозор и развиваться. А вот личности с менталитетом бедняка, напротив, считают это пустой тратой времени и денег и предпочитают тратить средства на удовлетворение сиюминутных потребностей вместо того, чтобы вкладывать в свое развитие и тем самым изменить свою жизнь к лучшему.

Выбор мгновенной выгоды

Еще один красноречивый признак бедных людей – желание получить все и сразу. Они не привыкли мыслить на перспективу и считают, что мгновенная выгода лучше большой прибыли в будущем. Например, они сокрушаются о небольшой заработной плате в настоящем, не понимая, что если будут прокачивать свои профессиональные навыки и начнут продвигаться по службе, то и их зарплата существенно вырастет (поэтому вместо того, чтобы переживать о том, что приходится тратить время на бесперспективную работу, лучше подумать, что можно сделать, чтобы получить должность мечты, занять руководящую позицию или обеспечить себе дополнительные бонусы и премию).