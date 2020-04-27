«Девушка Бонда» Ольга Куриленко сама отрезала себе челку и показала странный результат
Фото: Instagram Ольги Куриленко
Несколько недель назад 40-летняя Ольга Куриленко победила коронавирус. Сейчас актриса находится на самоизоляции, и как многие представительницы прекрасной половины человечества страдает из-за отсутствия возможности посетить салон красоты.
«Сама себе постригла челку и на последней фото вы можете увидеть в каком состоянии моя челка, когда я просыпаюсь — потому что у меня вьются волосы», — написала она в блоге.
«Можно спать в любое время дня и ночи. Челку опустил и настало время сна», «Очень милая», «Такая домашняя», «Такая красивая, натуральная, свежая», «Вьющиеся волосы это очень романтично для девушки», «Вы такая хорошенькая, что вас и самоостриженной челкой не испортить», — обсуждают фотографии в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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