«Девушка Бонда» Ольга Куриленко сама отрезала себе челку и показала странный результат

Несколько недель назад 40-летняя Ольга Куриленко победила коронавирус. Сейчас актриса находится на самоизоляции, и как многие представительницы прекрасной половины человечества страдает из-за отсутствия возможности посетить салон красоты.

«Сама себе постригла челку и на последней фото вы можете увидеть в каком состоянии моя челка, когда я просыпаюсь — потому что у меня вьются волосы», — написала она в блоге.