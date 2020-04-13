Как Барби: Настя Ивлеева сама себе сделала стрижку и покрасила волосы в розовый цвет

Поклонникам прическа явно пришлась по вкусу. «Барбииии», «Ты по-моему та девушка, которой подходят все прически. Всегда классная», «Шикардооосная», «Роскошная», «Кстати с челкой даже круче! Я рада, что ты ее сделала, тебе идёт», «Как повзрослевшая девочка из фильма Леон», «Подлецу все к лицу», «Пушечная», «Розоволосая принцесса», «Прикольная барби получилась», «Как всегда красотка», «Реально Барби», «Такого не бывает! Не может человеку идти всё подряд! Ты инопланетянка», «Классная», — пишут они в комментариях.