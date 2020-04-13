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Как Барби: Настя Ивлеева сама себе сделала стрижку и покрасила волосы в розовый цвет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева показала, как она занимается своей внешновстью в период самоизоляции.

Во время одного из своих прямых эфиров Настя Ивлеева показала, как сама себе делает стрижку, а потом продемонстрировала результат. На снимках она позирует с каре розового оттенка и в розовом пиджаке. Сама себя она в подписи к фото сравнила с Барби.

Поклонникам прическа явно пришлась по вкусу. «Барбииии», «Ты по-моему та девушка, которой подходят все прически. Всегда классная», «Шикардооосная», «Роскошная», «Кстати с челкой даже круче! Я рада, что ты ее сделала, тебе идёт», «Как повзрослевшая девочка из фильма Леон», «Подлецу все к лицу», «Пушечная», «Розоволосая принцесса», «Прикольная барби получилась», «Как всегда красотка», «Реально Барби», «Такого не бывает! Не может человеку идти всё подряд! Ты инопланетянка», «Классная», — пишут они в комментариях.

Фото: Instagram

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