Ивлеева, Снигирь, Адель и другие звезды, у которых «сдулась» грудь после похудения
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
Настя Ивлеева
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
Недавно популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала в Instagram видео, в котором позирует в черном бикини и ярких брюках. Поклонники отметили, что она похудела, а ее бюст стал заметно меньше. Стоит отметить, что многие полюбили Настю в роли звезды шоу «Орел и решка» с пышными женственными формами. В ответ на критику Ивлеева опубликовала еще одно видео и объяснила, почему стала выглядеть по-другому: «Открою секрет: когда ты жирная, сиськи тоже жирные, когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента, как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг. Вроде все логично».
Юлия Снигирь
Фото: Starface / Eastnews
Юлия Снигирь недавно опубликовала свою фотографию 2015-го года, на которой она выглядит полнее, чем сейчас. «Когда Юля была толстой и всем нравилась», — красноречиво подписала архивный кадр Снигирь, которой критики часто советует поправиться. Действительно, за последние несколько лет актриса заметно похудела и стала настоящей тургеневской барышней с хрупкой фиурой, осиной талией и... без пышной груди.
Адель
Фото: Globallookpress / Hubert Boesl / instagram Адель
В день своего 32-летния, 5 мая, известная британская певица Адель выложила на своей странице в соцсети Instagram фото в облегающем мини-платье и произвела фурор тем, насколько стройной она стала. Звезда призналась, что похудела на внушительные 45 килограммов и совершенно не скучает по былым формам. И по пышному бюсту тоже.
Полина Гагарина
Фото: Globallookpress / Grigirii Goryachev
Полина Гагарина давно превратилась из пышки в худышку, а в последнее время начала буквально таять на глазах. Некоторые поклонники певицы обеспокоены такой потерей веса и просят ее остановиться на достигнутом результате или даже немного поправиться. В том числе пишут в комментариях к фото в Instagram звезды, что у нее пропала грудь. А нам Полина, похожая на фарфоровую статуэтку, очень даже нравится.
Светлана Ходченкова
Фото: Eastnews / Starface
Светлана Ходченкова завоевала любовь миллионов поклонников благодаря роли в фильме «Благословите женщину», в которой она демонстрировала пышные, женственные формы. Потом актриса похудела и сейчас может похвастаться модельной фигурой. Правда, некоторые поклонники считают ее слишком худой, а вот сама она собой полностью довольна.
Джери Холлиуэлл
Фото: Getty / Instagram Джери Холлиуэлл
Джери Холлиуэлл прославилась в качестве звезды популярной группы Spice Girls с пышными формами. Певица носила дерзкие вещи с глубокими декольте, демонстрируя внушительный бюст. После ухода из коллектива Джери занялась спортом, начала правильно питаться, похудела и очень изменилась внешне.
Виктория Дайнеко
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Звезда «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко тоже заметно изменилась за последние годы. Певица сбросила несколько килограммов и теперь с удовольствием демонстрирует изменившиеся в формы, а на критику отвечает так: «Lucky that my breasts are small and humble so you don’t confuse them with mountains (c) спасибо Шакире за лучшую цитату. Когда мне понравилась эта песня в 2001 году, я даже и не думала, что буду так радоваться ее словам». Фраза из песни примерно переводится как «Мне повезло, что моя грудь маленькая и скромная — вы не спутаете ее с вершинами гор».
Майли Сайрус
Фото: Eastnews / Globallookpress / Birdie Thompson
Майли Сайрус полюбилась миллионам поклонников в образе голосистой кантри-певицы с длинными локонами и пышным бюстом, с милой улыбкой и в женственных нарядах. Потом Майли внезапно круто поменяла имидж, заметно похудела и стала одеваться очень откровенно, демонстрируя юношескую, немного угловатую фигуру.
Кети Топурия
Фото: Globallookpress / Alexander Keltik / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Солистка A'Studio Кети Топурия тоже поработала над своей внешностью, в том числе сбросив несколько килограммов. Отметим, что, похудев, Кети стала выглядеть более утонченно и привлекательно.
Николь Риччи
Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz_AdMe
Приемная дочь музыканта Лайонела Ричи Николь долго искала себя на неисповедимых путях представителей золотой молодежи. Много тусовалась, снималась в реалити вместе с наследницей империи Hilton Пэрис Хилтон, экспериментировала со внешностью и в итоге довела себя до анорексии, лишившись шикарного бюста. Потом Николь все же нашла «золотую середину» и теперь выглядит прекрасно.
Екатерина Варнава
Фото: Eastnews / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Главный секс-символ Comedy Woman Екатерина Варнава стала регулярно отвечать на вопросы о пластике, когда похудела на 20 килограммов. Сама актриса заявила, что просто стала меньше есть и больше заниматься спортом. Позднее она решила подкорректировать сдувшийся бюст с помощью хирургов.
Айшвария Рай
Фото: Globallookpress / Kika Press / DPA
Звезда Боливуда Айшвария Рай сильно поправилась после родов и превратилась в пышнотелую даму с внушительным бюстом. Некоторым поклонникам нравился новый образ актрисы, а вот сама она решила вернуться к прежним формам.
Настя Каменских
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda / Instagram Насти Каменских
Экс-участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских раньше демонстрировала на сцене и в клипах пышные формы, а потом решила полностью измениться. Певица начала сольную карьеру, занялась спортом, села на диету и стала придерживаться строгого распорядка дня. Результат — налицо.
Рене Зеллвегер
Фото: Eastnews / DPA
Рене Зеллвегер пришлось целых два раза набирать лишний вес для съемок в популярных фильмах о нелепой и неидеальной Бриджит Джонс, комплексующей из-за не модельной фигуры. Похоже, сама Зеллвегер комплексовала из-за ненавистных килограммов не меньше, так что после окончания съемок взялась за себя и стала выглядеть даже стройнее, чем до их начала.
Фото: Instagram, globallookpress, dpa, starface, eastnews, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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