Ивлеева, Снигирь, Адель и другие звезды, у которых «сдулась» грудь после похудения

Недавно популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала в Instagram видео, в котором позирует в черном бикини и ярких брюках. Поклонники отметили, что она похудела, а ее бюст стал заметно меньше. Стоит отметить, что многие полюбили Настю в роли звезды шоу «Орел и решка» с пышными женственными формами. В ответ на критику Ивлеева опубликовала еще одно видео и объяснила, почему стала выглядеть по-другому: «Открою секрет: когда ты жирная, сиськи тоже жирные, когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента, как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг. Вроде все логично».

Юлия Снигирь