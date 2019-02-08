«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией

«Не нашла ни одной приличной совместной фотографии», — уточнила звезда, подчеркнув, что она себе на этом снимке не очень-то и нравится.

Поклонники удивились: на снимке актриса выглядит действительно немного другой, но толстой назвать ее невозможно.

«Не узнать», «Вам и вправду так лучше», «Не такая уж и толстая. Вы прекрасны любая», «Юлечка,Вы всегда прекрасная и тогда и сейчас.... ) Любая Ваша фоточка-шедевр... Красоту ничем не испортишь,полнотой, худобой.... Вы красавица», «Сейчас Вы нравитесь ещё больше», «Подлецу все к лицу! Вы прекрасны и интересны в любом весе! А дображелатели это лишний раз подтверждают», — пишут одни.

«И в каком месте толстая, зачем так себя не любить», «Не толстая совсем», «А где вы толстая?? Вы хоть понимаете значение слова толстая!!! ???))))», «Ничего толстого нет. Стройная девушка, с нормальной массой тела. Хорошая женственная фигура», «Молодая», «Ну вот реально) что Ходченкова что Вы одна история, мы Вас полюбили одними, а Вы стали другие) и как будто шарм ушел, не обижайтесь, конечно, я понимаю что так вам комфортнее ибо стандарты, да и личные причины... но», «Юля толстой не была. Юля вкусной была», «Да, так намного лучше. Не толстая, а аппетитная, вкусная», — утверждают другие.

А какой актриса нравится больше вам?